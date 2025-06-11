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酒店小姐扛家中經濟幫還債…北漂2年卻慘死 初步死因為溺斃

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

台北市一名林姓酒店小姐日前被呂男帶出場，包車到花蓮旅遊，沒想到遭毆打昏迷丟入海溺斃。據了解，林女為了幫助家中生計而下海，原本在台中酒店工作，因北部收入較高，轉而北漂在北市中山區酒店賺辛苦錢，但才在台北工作2年就不幸遇害身亡。

33歲林女家中有四姊妹，姊妹彼此感情要好，父母80多歲已年邁，家中經濟重擔林女一肩扛起，在台中酒店工作賺錢，聽聞台北待遇較好，選擇北上在台北酒店工作，經常寄錢回家，負擔家中生計，也幫忙家裡還債。

因林女父母年邁不便從中部到花蓮，由姊妹在花蓮市殯儀館為林女擺設簡易靈堂，妹妹傷心地說，自己工作收入不好，沒辦法拿很多生活費給家裡，姊姊為了要幫家裡繳貸款，才會到酒店工作。更不解為何白牌司機被放走，姊姊卻無辜死亡。

檢方今天會同法醫解剖，初步認定林女生前落水，肺部有積水的現象，研判死因是溺斃，後腦勺雖有外傷，但不是最終死因。

林姓女子花名為「酒窩」，從中部北上在酒店工作，透過經紀公司在台北市中山區某酒店坐檯，由於嘴巴甜、交際手腕不錯，讓26歲呂男喜歡上「暈船」，呂男經常私訊林女聊天，但林女都是基於工作禮貌回應，偶爾被呂男帶出場到外縣市旅遊2、3天。

呂男日前約定林女7日到花蓮旅行，卻在8日化仁海堤發生肢體衝突，呂男疑似因金錢糾紛，出拳毆打林女，林女拿漂流木反擊，不敵呂男又用漂流木與石頭攻擊；過程中林女頭部被按壓在地失去意識，接著被呂男拖行丟入海中不幸溺斃。

檢方今天會同法醫解剖，初步認定林女生前落水，肺部有積水的現象，研判死因是溺斃。記者王思慧／攝影
檢方今天會同法醫解剖，初步認定林女生前落水，肺部有積水的現象，研判死因是溺斃。記者王思慧／攝影

酒店 花蓮

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