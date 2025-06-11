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桃園逾100公斤六旬男溪釣摔傷 警消九牛二虎救援脫困

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

夏季來臨，桃園市一行8人日前到復興區哈嗄灣吊橋下方三光溪進行溯溪釣魚，同行一名體重超過100公斤男子在濕滑山路不慎滑倒，右腳及背部受傷，消防局搜救隊救援，巴陵消防分隊今天表示，該男子體型稍重，人力攙扶行走不便，改以捲式擔架將男子固定搬運送醫治療。

消防局四大隊巴陵分隊表示，桃園市一行8 人日前下午相約前往復興區光華國小後方、哈嗄灣吊橋下方的三光溪進行溯溪釣魚活動，一名60歲男子走下溪谷途中，山路濕滑不慎跌倒，造成右膝及背部輕傷疼痛，同行男子打119求助。

10名消防搜救人員會同警方攜帶裝備，在報案男子引導下抵達該男子跌倒山路救援，搜救人員發現該男子腳部受傷、背部疼痛傷勢，意識清楚，由於該男子體重超過100公斤，加上山路濕狹窄，原本山徑不見，先架設安全繩避免滑落山谷，再以人力攙扶協助男子移動，該男子行走不便，救援隊改以SKED捲式擔架將男子固定，採拖拉搬運至馬路，歷時1.5小時將男子送醫治療，幸無大礙。

巴陵分隊長林龍井表示，提醒民眾前往山區溯溪釣魚或登山健行前，應事先評估路線安全及自身體能狀況，年長者或體力不好民眾避免參與山區高風險活動，並建議出遊民眾攜帶手機等通訊裝備，確保自身安全。

復興區哈嗄灣吊橋下方三光溪，一體重逾百公斤男子跌倒輕傷，消防搜救員攙扶擔架救援。圖／第四消防大隊提供
復興區哈嗄灣吊橋下方三光溪，一體重逾百公斤男子跌倒輕傷，消防搜救員攙扶擔架救援。圖／第四消防大隊提供
復興區哈嗄灣吊橋下方三光溪，一體重逾百公斤男子跌倒輕傷，消防搜救員攙扶擔架救援。圖／第四消防大隊提供
復興區哈嗄灣吊橋下方三光溪，一體重逾百公斤男子跌倒輕傷，消防搜救員攙扶擔架救援。圖／第四消防大隊提供
復興區哈嗄灣吊橋下方三光溪，體重逾百公斤男子跌倒輕傷，消防搜救員攙扶擔架救援。圖／第四消防大隊提供
復興區哈嗄灣吊橋下方三光溪，體重逾百公斤男子跌倒輕傷，消防搜救員攙扶擔架救援。圖／第四消防大隊提供

溯溪 巴陵 吊橋

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