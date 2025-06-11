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台南官田西庄傳火警竄黑煙 竟是阿扁祖厝旁果園倉庫
台南官田西庄里一處鐵皮建築稍早發生火警，現場竄出大量黑煙，消防局獲報派遣12車、21名警消前往灌救，所幸屋內並無人員居住，且一度傳出火警地點為前總統陳水扁古厝，消防人員趕赴現場確認，為阿扁祖厝旁果園倉庫，所有人確實為前總統陳水扁。
消防局今上午11點12分接獲報案，官田區西庄里一處平房建物發生火警，且現場不斷冒出濃濃黑煙，隨即派遣第二大隊、官田、六甲、麻豆、下營等消防分隊共12車、21名警消前往，消防人員抵達現場也趕緊布水線灌救，火勢約在11點半獲控制、撲滅，無人員傷亡。
據了解，該處雖為前總統陳水扁古厝旁的果園倉庫用途，但所有人確認為前總統陳水扁，消防人員初估燃燒面積約10平方公尺，燃燒雜物，有延燒一輛小貨車及汽車，雖無財損，但詳細起火原因仍待進一步調查釐清。
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