台南官田西庄傳火警竄黑煙 竟是阿扁祖厝旁果園倉庫

台南官田西庄里一處鐵皮建築稍早發生火警，現場竄出大量黑煙，消防局獲報派遣12車、21名警消前往灌救，所幸屋內並無人員居住，且一度傳出火警地點為前總統陳水扁古厝，消防人員趕赴現場確認，為阿扁祖厝旁果園倉庫，所有人確實為前總統陳水扁。

消防局今上午11點12分接獲報案，官田區西庄里一處平房建物發生火警，且現場不斷冒出濃濃黑煙，隨即派遣第二大隊、官田、六甲、麻豆、下營等消防分隊共12車、21名警消前往，消防人員抵達現場也趕緊布水線灌救，火勢約在11點半獲控制、撲滅，無人員傷亡。