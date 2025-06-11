桃園市平鎮區一名患有失智症的7旬老婦昨(10)日晚間趁著家人入睡後獨自外出，老婦的家人半夜驚覺母親不見，擔心母親發生意外立刻報警協尋，平鎮警分局受理後，趕緊動員發動地毯式搜尋，在苦尋6小時後，今日上午終於接獲民眾通報在田埂間尋獲滿身泥濘的老婦，所幸老婦並無大礙，在警方協助下平安返家，結束一場驚魂記。

警方接獲民眾通報在田埂間尋獲滿身泥濘的老婦。圖：讀者提供

平鎮派出所長章駿城表示，老婦昨日深夜不知何故，竟趁著家人熟睡後獨自外出，兒子半夜起來發現母親不見，急著在附近尋找未果，由於母親患有嚴重失智症擔心母親發生意外，焦急地打電話報請警方協尋，希望警方能協助尋回母親。派出所員警獲報後，考量老婦年事已高且患有嚴重失智症，員警除趕緊請勤務指揮中心通報鄰近單位協助找尋外，也立即動員展開地毯式的搜索。直到今日上午警方接獲熱心民眾通報，在距離老婦住家1公里外的田埂中發現倒臥在地的老婦，員警迅速趕抵現場，確認身份後，除了趕緊查看她的狀況外，也立即護送她返回駐地安置。

所幸老婦並無大礙，在警方協助下平安返家，結束一場驚魂記。圖：讀者提供

章駿城進一步提到，所幸經過短暫的休息，老婦並無大礙，經員警初步檢查，除了身上有許多泥濘外，身體並無明顯外傷，但老婦卻對走失的過程完全失去記憶。老婦的家人接獲警方通知趕到派出所，見到她安然無恙，總算放下心中的大石，頻頻向警方及熱心民眾道謝並表示，還好這次警方熱心協助，即時找回母親，否則後果不堪設想。

本文章來自《桃園電子報》。原文：平鎮7旬嬤失蹤一夜 倒臥田埂間被尋獲