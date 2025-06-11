面對電動汽車普及化趨勢與高密度住宅大樓地下停車場的防災挑戰，桃園市消防局第一大隊迴龍分隊隊員黃翊真，於就讀碩士期間結合消防實務與學術研究，研發「地下室電動汽車充電停車位防火裝置」，並取得專利，成為消防領域創新應用的新典範。

桃園市消防局第一大隊迴龍分隊隊員黃翊真。圖：迴龍分隊提供

迴龍分隊表示，近年來隨著電動車數量快速增加，民眾多將車輛停放於地下室停車場，方便充電。然而，一旦電動車鋰電池發生過熱或起火，現行的消防應變措施面臨空間侷限、排煙困難與高熱傳導等挑戰，增加火勢擴大與人員搶救風險。因此黃翊真設計出一套結合「水霧覆蓋」與「電池冷卻降溫」的固定式防火設備。該裝置可在偵測到車輛異常升溫或起火時，迅速啟動車輛上方細水霧噴灑系統，覆蓋車體以防止高溫與有毒煙氣擴散，同時車輛底部亦同步注水，使鋰電池模組浸泡水中降溫，抑制燃燒連鎖反應。

迴龍分隊提到，此專利設計上採用固定式升降水池侷限滅火技術，能大幅減少用水量，避免社區建築大面積水損，並有效延緩火災週期爆發速度，爭取寶貴應變時間。期望這項技術未來能廣泛應用於住宅大樓地下停車場、商辦大樓及公共設施，作為電動汽車充電車位的專屬防火系統，提升整體對於新能源車輛火災的防護能力。

迴龍分隊長李安邦表示，能將第一線觀察轉化為具體技術創新，展現了消防人員在專業領域的使命感與前瞻性。他強調，這項專利不僅代表個人努力的成果，也體現消防機關對於新興災害風險的高度重視與積極應對。未來若能推廣至更多公共與民間場所，將對提升城市整體防災韌性有重大助益。

本文章來自《桃園電子報》。原文：研發電動車位專屬防火裝置 桃消迴龍分隊黃翊真取得專利