快訊

不同米飯血糖實測！壽司米最失控 最能控血糖還抗氧化的是它

收編孤兒浪喵「沒人教就會用馬桶」她嗨喊撿到寶 乖到異常才發現竟不是貓

曹雅雯贏了！變態粉絲跟騷嗆被撞死 犯6罪遭驅逐出境

研發電動車位專屬防火裝置 桃消迴龍分隊黃翊真取得專利

桃園電子報／ 桃園電子報

面對電動汽車普及化趨勢與高密度住宅大樓地下停車場的防災挑戰，桃園市消防局第一大隊迴龍分隊隊員黃翊真，於就讀碩士期間結合消防實務與學術研究，研發「地下室電動汽車充電停車位防火裝置」，並取得專利，成為消防領域創新應用的新典範。

S 162062429 0
桃園市消防局第一大隊迴龍分隊隊員黃翊真。圖：迴龍分隊提供

迴龍分隊表示，近年來隨著電動車數量快速增加，民眾多將車輛停放於地下室停車場，方便充電。然而，一旦電動車鋰電池發生過熱或起火，現行的消防應變措施面臨空間侷限、排煙困難與高熱傳導等挑戰，增加火勢擴大與人員搶救風險。因此黃翊真設計出一套結合「水霧覆蓋」與「電池冷卻降溫」的固定式防火設備。該裝置可在偵測到車輛異常升溫或起火時，迅速啟動車輛上方細水霧噴灑系統，覆蓋車體以防止高溫與有毒煙氣擴散，同時車輛底部亦同步注水，使鋰電池模組浸泡水中降溫，抑制燃燒連鎖反應。

迴龍分隊提到，此專利設計上採用固定式升降水池侷限滅火技術，能大幅減少用水量，避免社區建築大面積水損，並有效延緩火災週期爆發速度，爭取寶貴應變時間。期望這項技術未來能廣泛應用於住宅大樓地下停車場、商辦大樓及公共設施，作為電動汽車充電車位的專屬防火系統，提升整體對於新能源車輛火災的防護能力。

迴龍分隊長李安邦表示，能將第一線觀察轉化為具體技術創新，展現了消防人員在專業領域的使命感與前瞻性。他強調，這項專利不僅代表個人努力的成果，也體現消防機關對於新興災害風險的高度重視與積極應對。未來若能推廣至更多公共與民間場所，將對提升城市整體防災韌性有重大助益。

本文章來自《桃園電子報》。原文：研發電動車位專屬防火裝置 桃消迴龍分隊黃翊真取得專利

延伸閱讀：

  1. 員警抓毒蟲骨折恐神經受損 張善政：提供最完善的醫療協助
  2. 八德廣興國小落實品德教育有成 助學童培養良好品格

電動汽車 車位 專利

延伸閱讀

高雄城中城大火悲劇殷鑑不遠 民代籲改善升級消防設備

前監委駕電動車認遇暴衝 憂再傷人不轉賣 捐大學作研究

忙救災還得幫分裝？花蓮13萬組防災包疑動用隊員 消防局駁斥

扔石頭、燒電動車…洛杉磯抗議活動要如何定義變暴動？

相關新聞

酒店小姐扛家中經濟幫還債…北漂2年卻慘死 初步死因為溺斃

台北市一名林姓酒店小姐日前被呂男帶出場，包車到花蓮旅遊，沒想到遭毆打昏迷丟入海溺斃。據了解，林女為了幫助家中生計而下海，...

影／新北公寓2樓冒火煙 疏散15人 1人送醫

新北市新店區1棟5層樓公寓，今天近中午公寓2樓後方冒出火煙，消防人員共疏散15人逃生，其中1名15歲少女因吸入少許濃煙，...

台南官田西庄傳火警竄黑煙 竟是阿扁祖厝旁果園倉庫

台南官田西庄里一處鐵皮建築稍早發生火警，現場竄出大量黑煙，消防局獲報派遣12車、21名警消前往灌救，所幸屋內並無人員居住...

影／台中妙齡女牽狗走斑馬線…中年婦開車撞上OHCA畫面曝！

台中市馮姓女子在今早牽狗沿大鵬路、凱旋路的人行道步行時，被開車左轉的吳姓婦人撞上，嚇得吳婦趕緊下車察看報警，救護車到場時...

台南市東區巴克禮紀念公園夢湖出現浮屍 嚇壞散步民眾

台南市東區巴克禮紀念公園水池（夢湖）今天上午11時許驚傳出現浮屍，嚇壞散步民眾；警消接獲報案，將年約85歲的林姓老婦遺體...

桃園逾100公斤六旬男溪釣摔傷 警消九牛二虎救援脫困

夏季來臨，桃園市一行8人日前到復興區哈嗄灣吊橋下方三光溪進行溯溪釣魚，同行一名體重超過100公斤男子在濕滑山路不慎滑倒，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。