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影／妙齡女台中牽狗走斑馬線被撞命危 肇事婦上大夜剛下班

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

馮姓女子在今早牽狗在台中市西屯區走斑馬線時，被開車左轉的吳姓婦人開車撞上，目前命危在加護病房急救，吳婦無酒駕，辯稱剛下班，跟著前方機車左轉，「不知為何會撞上」，警方將視傷者的狀況，依過失傷害或過失重傷害罪方向偵辦。

經查，馮女是台南人，長居台中工作，平常有帶狗在清晨散步的習慣，馮女母親接獲警方通報後，已趕赴台中的醫院關心女兒狀況，尚未決定是否對吳婦提出過失傷害等告訴；肇事的吳姓女子則是上大夜班甫下班。

吳女向警方辯稱，當時她左轉時，是跟前方的機車一起左轉，沒想到會撞到人，「不是故意的，不知道怎麼撞上」。

警方不排除是轎車的A柱阻擋視線，以及未注意車前狀況等因素釀禍，詳細肇事原因，仍有待後續調閱監視器、訪查證人後釐清。

第六警分局在今早7時許獲報，西屯區凱旋路、大鵬路有事故，據查，吳女（57歲）駕駛轎車沿大鵬路，欲左轉凱旋路往河南路方向行駛，因未注意，撞上當時步行牽寵物走在斑馬線的馮姓女子（25歲），馮女被撞飛路面，一度無呼吸心跳，經就醫後恢復生命跡象，仍未脫險。

第六警分局提醒，駕駛行經行人穿越道時，應放慢速度、注意是否有行人通過並禮讓，切勿因一時貪快，造成不可彌補之傷害。

行人

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