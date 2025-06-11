高雄警察世家走在時代尖端 父子連獲選模範警察

高雄市警局今天舉辦警察節慶祝活動，市刑大科偵隊小隊長林睦祥1家在2年間先後獲獎，他今年獲選高雄市模範警察、妻子當選模範母親，在同單位的兒子林宣去年也當選全國模範警察。

57歲的林睦祥是警校警員班118期畢業，30年前一般人剛接觸電腦資訊，他便自學深研，協助電腦相關業務，後來網路犯罪頻傳，高雄市警局成立電腦犯罪專責組，他便成為當然成員，2個小孩從小耳濡目染，報考警校，也成為警界電科偵專才。

林睦祥的大兒子林宣，是警專33期畢業，因偵辦網路犯罪屢有斬獲，去年當選全國模範警察。二兒子林磊是警大85期畢業，原任職刑事局，也因偵查網路犯罪，獲民營公司青睞受挖角，6月9日剛離職。林睦祥的妻子鞠書丹持家有成，今年也當選模範母親。

高雄市警局今天提前舉辦警察節慶祝活動，市長陳其邁頒獎表揚3位警察模範母親、8名模範警察及多名30年資深績優警察及偵破特殊重大刑案的優秀員警。

陳其邁致詞表示，根據遠見雜誌最新「縣市長施政滿意度調查」，高雄市再度蟬聯五星榮耀，警政治安滿意度也連續2年名列六都第二，創下近8年來的最佳成績，展現高雄市警方執法的行動力與決心。