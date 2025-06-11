台南夜市攤販瓦斯管脫落竄火2人傷 消防呼籲謹記：禁關推離

台南市永康區五王國小旁夜市前天晚間發生一起瓦斯意外事故，一處販售地瓜球的攤位疑似因瓦斯管線脫落，導致突發火警，造成2人受傷，所幸並無生命危險；台南市消防局呼籲，切勿忽視瓦斯器材使用安全，務必落實定期檢查與正確操作，以防憾事再發生。

消防局指出，根據現場初步了解，事故可能與瓦斯設備接頭鬆脫有關，導致瓦斯洩漏並引發火勢，但詳細原因仍待火災鑑定調查為主。

消防局長李明峯表示，為避免類似事件重演，特別提醒市民及攤商注意2點：

一、瓦斯器材選購與使用注意事項：選購合格瓦斯調整器應使用貼（印）有「經濟部標準檢驗局檢驗合格標識」之產品，確保安全品質；瓦斯管線應定期檢查維護是否有龜裂、老化，且可用肥皂水塗抹管線接頭處自我檢漏，若出現泡泡即為洩漏；未使用時關閉瓦斯開關，避免長時間洩漏引發危害。

二、瓦斯洩漏時謹記「禁、關、推、離」4步驟應變原則，禁止開關任何電器、關閉瓦斯桶開關閥、輕輕推開門窗讓空氣流通、立刻離開現場。