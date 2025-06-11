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未熄滅菸蒂出門釀悲劇 7旬母燒死…男獲緩起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

抽菸習慣的陳姓男子丟菸蒂在臥室垃圾袋後出門，不料，菸蒂微小火種蓄熱引發火災，陳男母親在家休息遭波及，經消防人員搶救脫困，送醫隔日宣告不治。台北地檢署偵結，陳男犯過失致死等罪，考量身為被害人家屬，歷經此事深表悔悟，給予緩起訴處分。

緩起訴指出，北市陳男平日有抽菸習慣，本應注意菸蒂未熄滅而持續續熱，可能引燃附近可燃物或木板隔間導致火災，應確實熄滅且不得隨意棄置，今年3月2日中午12時許，陳男在房間點菸後，未完全熄滅菸蒂，就丟入紅色塑膠垃圾袋，下午2時許出門，同住的母親則在臥室休息。

不料，菸蒂微小火種繼續蓄熱，致床墊起火燃燒引發火災，火勢延燒到天花板、木板牆、床墊、桌面受燒燬碳化喪失使用，燃燒面積約12平方公尺。消防人員獲報趕往撲滅火勢，救出無生命徵象的7旬陳母，雖送醫一度恢復生命徵象，但全身多處燒燙傷、呼吸道損傷窒息、一氧化碳中毒等，翌日因燒灼傷相關併發症死亡。

檢方認定，陳男犯過失致死、失火燒燬物品罪，考量他坦承犯行深表悔悟，也是被害人家屬，其他家屬不願追究其刑事責任，也同意給予緩起訴處分 ，陳男緩起訴期間1年，提供40小時義務勞務、參加法制教育2場。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

男子未確實熄滅菸蒂，菸蒂微小火種蓄熱引發火災，男子母親因燒灼傷相關併發症死亡，檢方偵結認定男子涉過失致死罪給予緩起訴處分。記者李奕昕／翻攝
男子未確實熄滅菸蒂，菸蒂微小火種蓄熱引發火災，男子母親因燒灼傷相關併發症死亡，檢方偵結認定男子涉過失致死罪給予緩起訴處分。記者李奕昕／翻攝

火災 抽菸

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