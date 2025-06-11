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貼高雄田寮停電公告差點墜崖 女駕駛嚇壞棄車報警求救

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市田寮區近期將因施工計畫性停電台電委外包商前天在停電區域內張貼停電通知單，但包商的一名游姓女駕駛，駕駛施工貨車行經一處產業道路時，卻因迴轉不慎差點整輛車翻下懸崖，嚇得她報警求救，所幸附近居民全來協助，直接抬車讓貨車脫困。

湖內警分局指出，這名台電委外包商工程行的游姓女員工，9日上午11時許駕駛工程車在田寮區挨家挨戶張貼停電通知單，但因田寮區不少道路都是僅供小車單線通過的產業道路，因此貨車不慎在一處下坡轉彎處，直接卡住無法迴轉。

游女一度嘗試要倒車脫困，但因為該處產業道路沒有護欄，差點連人帶車衝下懸崖，嚇得游女只好把貨車停在原處，直接棄車下車求救，並打110向警方報警。

警方到場時發現，小貨車因多次嘗試倒車脫困，但角度不對，導致整輛車快與路面垂直，以致若再繼續用輪胎轉彎半徑迴轉，可能會導致整輛車直接滑下懸崖。

田寮分駐所所長楊宗庭及警員林嘉皇等人眼見此情況，乾脆叫來當地七星里長呂革明及附近居民，一同合力用人力將小貨車抬離困境，順利讓小貨車脫困，才沒有因駕駛自行嘗試脫困造成墜崖意外。

台電包商工程車迴轉不慎卡在路中，差點連人帶車墜下山崖。記者巫鴻瑋／翻攝
台電包商工程車迴轉不慎卡在路中，差點連人帶車墜下山崖。記者巫鴻瑋／翻攝
台電包商工程車迴轉不慎卡在路中，差點連人帶車墜下山崖。記者巫鴻瑋／翻攝
台電包商工程車迴轉不慎卡在路中，差點連人帶車墜下山崖。記者巫鴻瑋／翻攝
台電包商工程車迴轉不慎卡在路中，差點連人帶車墜下山崖。記者巫鴻瑋／翻攝
台電包商工程車迴轉不慎卡在路中，差點連人帶車墜下山崖。記者巫鴻瑋／翻攝

電通 台電 停電

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