貼高雄田寮停電公告差點墜崖 女駕駛嚇壞棄車報警求救
高雄市田寮區近期將因施工計畫性停電，台電委外包商前天在停電區域內張貼停電通知單，但包商的一名游姓女駕駛，駕駛施工貨車行經一處產業道路時，卻因迴轉不慎差點整輛車翻下懸崖，嚇得她報警求救，所幸附近居民全來協助，直接抬車讓貨車脫困。
湖內警分局指出，這名台電委外包商工程行的游姓女員工，9日上午11時許駕駛工程車在田寮區挨家挨戶張貼停電通知單，但因田寮區不少道路都是僅供小車單線通過的產業道路，因此貨車不慎在一處下坡轉彎處，直接卡住無法迴轉。
游女一度嘗試要倒車脫困，但因為該處產業道路沒有護欄，差點連人帶車衝下懸崖，嚇得游女只好把貨車停在原處，直接棄車下車求救，並打110向警方報警。
警方到場時發現，小貨車因多次嘗試倒車脫困，但角度不對，導致整輛車快與路面垂直，以致若再繼續用輪胎轉彎半徑迴轉，可能會導致整輛車直接滑下懸崖。
田寮分駐所所長楊宗庭及警員林嘉皇等人眼見此情況，乾脆叫來當地七星里長呂革明及附近居民，一同合力用人力將小貨車抬離困境，順利讓小貨車脫困，才沒有因駕駛自行嘗試脫困造成墜崖意外。
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