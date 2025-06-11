影／台中阿伯酒駕還敢跟人吵架糗大 警到場酒測送法辦

台中市黃姓男子昨天深夜在朋友住處喝酒後，騎機車返回社區時，與停車在社區門口的詹姓男子發生口角、爆發推擠，警方獲報到場時，發現黃男身有酒氣，且有騎乘機車後，徒步折返與詹男爭吵狀況，經酒測後確認超標，依公共危險罪嫌送辦。

第二警分局立人所昨天深夜11時許獲報，北區忠太東路上一社區前，有人在吵架，需員警協助處理，立即派遣員警前往現場查處。

經查，黃姓男子（52歲）與開車停靠社區門口的詹姓駕駛（30歲）口角，互相推擠，警員到場時，雙方已無紛爭情形，但警員發現，黃男身上明顯酒氣，經員警查處發現，黃男曾飲酒騎乘機車離開，隨後徒步折返與詹男發生爭執。

因現場雙方無人受傷，無其他衝突情形，雙方不願提告，警員調閱相關資料查證，黃男下班後至該社區附近朋友住處飲酒後騎機車離去。

黃男騎經社區大樓時，發現有輛轎車停放在社區大門前，黃將機車停在附近，再返回現場與詹男爭執。

警員依法對黃男施以酒精濃度測試，已達每公升0.91毫克，將黃男依公共險罪，函送台中地方檢察署偵辦。

第二警分局長鍾承志呼籲民眾，酒精影響判斷、反應、視力與協調，哪怕是一點點醉意，都可能導致致命車禍。聚會後的好選擇，指定駕駛、代駕服務或搭乘大眾運輸工具最安心；酒駕不只有自己要付出不只法律責任，還可能造成他人傷亡與家庭悲劇，付出的代價，遠比你想像的沉重。