男感情糾紛赴大古山尋仇 持球棒猛砸重機畫面狂被酸

桃園市蘆竹區大古山觀景區風景優美，吸引民眾上山看夜景，現在卻淪為眾多飆車族、不法分子聚集地。一名35歲劉姓男子與23歲廖姓男子因感情糾紛，昨凌晨2人相約大古山談判，結果劉男憤而推倒廖男大型重型機車並持球棒猛砸，畫面全被路人拍下。事後警方到場廖男堅持不提告，警方已通知當事人到案說明釐清案情。

有網友今在社群平台貼出影片，畫面中一名身穿黑衣、黑褲的男子手持木製球棒，腳步從容地走向一台停在車格卻倒地的大重機，並持球棒猛砸車體，同時朝車旁怒嗆「很會搞嘛！」引發附近車友驚呼圍觀，隨後男子又再拿一支鐵製球棒，猛朝重機狂K，然而附近民眾不僅沒制止，反而「看熱鬧」拍照錄影，不僅嘻笑稱男子是「雙刀流」，還問男子需不需要刀。

畫面曝光後引發網友議論，回應「他一定以為自己很兇很帥，台灣獼猴」、「感覺得出來，他後面已經騎虎難下了，被大家一直拱他不砸不行，不砸沒面子」、「遇到不怕死的他會被打死吧」、「先不說他賠錢的時候會不會像他的球棒一樣硬氣」、「朋友都很聰明在旁邊起鬨，只有最傻的這個以為很帥東敲西砸，等到人家提告，朋友全部雙手一攤，這猴子自己賠」。