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影／彰化員林機車行清晨大火…延燒5車 2人燒燙傷

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣員林市員東路一間機車行透天厝今天清晨4點多發生火警，火災並延燒到一旁停車場5輛汽車起火燃燒，並造成透天厝內2人燒燙傷，其中1人送醫，無生命危險，火勢在5點30分撲滅，起火原因調查中。

這起機車行火災發生在清晨4點39分，濃煙竄起也驚動不少員林人，彰化縣消防局獲報，派出第二大隊員林分隊等消防車、救護車共14輛，消防員、義消共39人前往搶救，消防員並入內搜救，救出2名燒燙傷民眾，其中一人拒絕送醫。

初步調查，火勢是在機車行一樓後方倉庫起火並延燒到一旁停車場，波及停放的5輛汽車被燒毀，火勢又往上竄燒到頂樓加蓋鐵皮，幸好消防隊布2水線，1線入室滅火、1線戶外滅火攻擊兼防護，員西31雲梯車升梯射水周界防護，才未擴大火勢，火勢在5點30分撲滅，6點35處理完殘火完全熄滅。

受傷的73歲莊姓婦人是屋主妻子，2%燒燙傷送員基，46歲屋主兒子張男輕微燒燙傷，拒絕送醫，起火原因調查中。

員林市員東路一間機車行透天厝今天清晨4點多發生火警，火災並延燒到一旁停車場5部汽車起火燃燒，並造成透天厝內2人燒燙傷。圖／民眾提供
員林市員東路一間機車行透天厝今天清晨4點多發生火警，火災並延燒到一旁停車場5部汽車起火燃燒，並造成透天厝內2人燒燙傷。圖／民眾提供
員林市員東路一間機車行透天厝今天清晨4點多發生火警，火災並延燒到一旁停車場5部汽車起火燃燒。圖／彰化消防局提供
員林市員東路一間機車行透天厝今天清晨4點多發生火警，火災並延燒到一旁停車場5部汽車起火燃燒。圖／彰化消防局提供
員林市員東路一間機車行透天厝今天清晨4點多發生火警，火災並延燒到一旁停車場5部汽車起火燃燒。圖／彰化消防局提供
員林市員東路一間機車行透天厝今天清晨4點多發生火警，火災並延燒到一旁停車場5部汽車起火燃燒。圖／彰化消防局提供
員林市員東路一間機車行透天厝今天清晨4點多發生火警，火災並延燒到一旁停車場5部汽車起火燃燒，並造成透天厝內2人燒燙傷。圖／民眾提供
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員林市員東路一間機車行透天厝今天清晨4點多發生火警，火災並延燒到一旁停車場5部汽車起火燃燒。圖／彰化消防局提供
員林市員東路一間機車行透天厝今天清晨4點多發生火警，火災並延燒到一旁停車場5部汽車起火燃燒。圖／彰化消防局提供
員林市員東路一間機車行透天厝今天清晨4點多發生火警，火災並延燒到一旁停車場5部汽車起火燃燒。圖／彰化消防局提供
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透天厝 機車行

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