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影／台中妙齡女牽狗走斑馬線…中年婦開車撞上OHCA畫面曝！
台中市馮姓女子在今早牽狗沿大鵬路、凱旋路的人行道步行時，被開車左轉的吳姓婦人撞上，嚇得吳婦趕緊下車察看報警，救護車到場時，馮女已無生命跡象，幸就醫後恢復心跳，目前仍在加護病房急救後，吳婦沒有酒駕，直說「不是故意的，不知怎會撞上」。
第六警分局在今早7時許獲報，西屯區凱旋路、大鵬路有事故，據查，吳女（57歲）駕駛轎車沿大鵬路，欲左轉凱旋路往河南路方向行駛，因未注意，撞上當時步行牽寵物走在斑馬線的馮姓女子（25歲），馮女被撞飛路面，一度無呼吸心跳，經就醫後恢復生命跡象，仍未脫險，詳細肇事原因，有待後續釐清。
第六警分局提醒，駕駛行經行人穿越道時，應放慢速度、注意是否有行人通過並禮讓，切勿因一時貪快，造成不可彌補之傷害。
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