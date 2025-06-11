高雄七賢大樓起火直擊 消防栓蒙灰生鏽安檢缺失多…住戶吐困境

高雄鹽埕區「七賢大樓」昨晚9時許發生火警，火勢約半小時撲滅，該樓住戶多達500多戶，火災當下住戶沿樓梯、電梯倉皇逃生，「七賢大樓」鄰近曾釀46人死亡的城中城大樓，火警讓不少人憶起4年前慘劇，所幸昨火警僅6人不適，預防性送醫觀察，無人員傷亡。

七賢大樓為高雄市政府公安列管大樓，最近一次消防安檢就在上個月，大致項目均合格，但有查出排煙設備、室內消防栓等缺失，已有要求限期改善，昨火警發生時仍在改善期，幸經消防人員清查後，火勢僅控制在7樓起火房屋，並未延燒。

該樓每層共有53戶，部分為2戶打通一戶，1至5樓原為商場層，商圈沒落後閒置，目前為堆放雜物使用，6至16樓則為住宅層，因屋齡達40年，設備老舊，租金相對便宜，約在3000至7000元區間，不少住戶都為年長或行動不便者。

因獨居者多，里長黃強就曾多次送過不少孤獨死亡的住戶，他今受訪說，七賢大樓大多經濟弱勢，因土地為市府所有，住戶僅有地上權，許多人行動不便，還好有一旁朝后宮廣播請住戶逃生，加上火警發生時才9點多，大多還沒入睡，才沒釀成傷亡。

據了解，七賢大樓屋齡近40年，當時規畫時消防設施並未完善，市府列管後每次消防安檢，都有提出缺失要求大樓改善，記者今實地走訪起火的7樓，消防栓已長蜘蛛網、生鏽。

該樓總幹事卜勇勝直言，40年前蓋好的房子要符合現今消防法規，確實很困難，大樓8年前曾評估，要改善全部消防設施估計要3800萬元，經費龐大，但即便有經費，要改善也很難，例如大樓沒有水塔，只能仰賴加壓馬達輸送消防用水，若遇停電就很麻煩。

卜勇勝說，經發局雖有要求各住戶支出費用修繕，經過8年溝通，今年大家才同意施作，且分4期，每戶每期繳納2400元，每戶共9600元，先施作地下室大電及消防幫浦，市府也有補助設備，改善樓內消防問題，預計明年可以完工。