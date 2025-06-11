快訊

生控台大網站被駭丟失碩班正取資格 台大：無證據佐證

教保員代理教師薪資年資雙降 非營利幼兒園的荒謬制度

公主抱蔣萬安網狂讚釣出本尊曝1暖心原因 誇市長有在練

高雄七賢大樓起火直擊 消防栓蒙灰生鏽安檢缺失多…住戶吐困境

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄鹽埕區「七賢大樓」昨晚9時許發生火警，火勢約半小時撲滅，該樓住戶多達500多戶，火災當下住戶沿樓梯、電梯倉皇逃生，「七賢大樓」鄰近曾釀46人死亡的城中城大樓，火警讓不少人憶起4年前慘劇，所幸昨火警僅6人不適，預防性送醫觀察，無人員傷亡。

七賢大樓為高雄市政府公安列管大樓，最近一次消防安檢就在上個月，大致項目均合格，但有查出排煙設備、室內消防栓等缺失，已有要求限期改善，昨火警發生時仍在改善期，幸經消防人員清查後，火勢僅控制在7樓起火房屋，並未延燒。

該樓每層共有53戶，部分為2戶打通一戶，1至5樓原為商場層，商圈沒落後閒置，目前為堆放雜物使用，6至16樓則為住宅層，因屋齡達40年，設備老舊，租金相對便宜，約在3000至7000元區間，不少住戶都為年長或行動不便者。

因獨居者多，里長黃強就曾多次送過不少孤獨死亡的住戶，他今受訪說，七賢大樓大多經濟弱勢，因土地為市府所有，住戶僅有地上權，許多人行動不便，還好有一旁朝后宮廣播請住戶逃生，加上火警發生時才9點多，大多還沒入睡，才沒釀成傷亡。

據了解，七賢大樓屋齡近40年，當時規畫時消防設施並未完善，市府列管後每次消防安檢，都有提出缺失要求大樓改善，記者今實地走訪起火的7樓，消防栓已長蜘蛛網、生鏽。

該樓總幹事卜勇勝直言，40年前蓋好的房子要符合現今消防法規，確實很困難，大樓8年前曾評估，要改善全部消防設施估計要3800萬元，經費龐大，但即便有經費，要改善也很難，例如大樓沒有水塔，只能仰賴加壓馬達輸送消防用水，若遇停電就很麻煩。

卜勇勝說，經發局雖有要求各住戶支出費用修繕，經過8年溝通，今年大家才同意施作，且分4期，每戶每期繳納2400元，每戶共9600元，先施作地下室大電及消防幫浦，市府也有補助設備，改善樓內消防問題，預計明年可以完工。

卜勇勝在七賢大樓居住近40年，任職大樓多年總幹事，對於七賢大樓困境他也無奈，卜勇勝說，雖有住戶曾問經發局是否能夠都更，但土地是市府的，除要市府願意，也要所有住戶同意，只要一戶不同意，都更救走不下去。

高雄鹽埕區七賢大樓住戶多，所幸昨天火勢撲滅迅速，未讓範圍擴大。記者張議晨／攝影
高雄鹽埕區七賢大樓住戶多，所幸昨天火勢撲滅迅速，未讓範圍擴大。記者張議晨／攝影
七賢大樓曾被檢出多項安全缺失，今直擊起火的７樓，消防水管已長蜘蛛網。記者張議晨／攝影
七賢大樓曾被檢出多項安全缺失，今直擊起火的７樓，消防水管已長蜘蛛網。記者張議晨／攝影
高雄鹽埕區七賢大樓昨天起火，所幸火勢未延燒，未釀成重大傷亡，今天消防局火調人員正釐清起火原因。記者張議晨／攝影
高雄鹽埕區七賢大樓昨天起火，所幸火勢未延燒，未釀成重大傷亡，今天消防局火調人員正釐清起火原因。記者張議晨／攝影
七賢大樓曾被檢出多項安全缺失，今直擊起火的７樓，消防水管已長蜘蛛網。記者張議晨／攝影
七賢大樓曾被檢出多項安全缺失，今直擊起火的７樓，消防水管已長蜘蛛網。記者張議晨／攝影
高雄鹽埕區七賢大樓昨天起火，所幸火勢未延燒，未釀成重大傷亡，今天消防局火調人員正釐清起火原因。記者張議晨／攝影
高雄鹽埕區七賢大樓昨天起火，所幸火勢未延燒，未釀成重大傷亡，今天消防局火調人員正釐清起火原因。記者張議晨／攝影
高雄鹽埕區七賢大樓昨天起火，所幸火勢未延燒，未釀成重大傷亡。記者張議晨／攝影
高雄鹽埕區七賢大樓昨天起火，所幸火勢未延燒，未釀成重大傷亡。記者張議晨／攝影

都更 住戶

延伸閱讀

高雄七賢大樓起火「上月做消防安檢」 陳其邁趕赴現場

影／相似城中城建築！高雄七賢路集合式住宅起火 民眾心驚

高雄七賢三路住宅大樓竄火 3住戶嗆傷送醫

流域共好論壇移師高雄 陳其邁談南台灣治水經驗

相關新聞

影／台中妙齡女牽狗走斑馬線…中年婦開車撞上OHCA畫面曝！

台中市馮姓女子在今早牽狗沿大鵬路、凱旋路的人行道步行時，被開車左轉的吳姓婦人撞上，嚇得吳婦趕緊下車察看報警，救護車到場時...

影／國道內湖段砂石車翻覆波及4車 司機送醫不治

國道1號南向內湖路段今天凌晨發生1輛聯結車自撞護欄翻覆，裝載的瀝青傾倒於北向車道波及4輛車，並造成其中1輛小貨車側翻的重...

貼高雄田寮停電公告差點墜崖 女駕駛嚇壞棄車報警求救

高雄市田寮區近期將因施工計畫性停電，台電委外包商前天在停電區域內張貼停電通知單，但包商的一名游姓女駕駛，駕駛施工貨車行經...

影／台中阿伯酒駕還敢跟人吵架糗大 警到場酒測送法辦

台中市黃姓男子昨天深夜在朋友住處喝酒後，騎機車返回社區時，與停車在社區門口的詹姓男子發生口角、爆發推擠，警方獲報到場時，...

男感情糾紛赴大古山尋仇 持球棒猛砸重機畫面狂被酸

桃園市蘆竹區大古山觀景區風景優美，吸引民眾上山看夜景，現在卻淪為眾多飆車族、不法分子聚集地。一名35歲劉姓男子與23歲廖...

影／彰化員林機車行清晨大火…延燒5車 2人燒燙傷

彰化縣員林市員東路一間機車行透天厝今天清晨4點多發生火警，火災並延燒到一旁停車場5輛汽車起火燃燒，並造成透天厝內2人燒燙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。