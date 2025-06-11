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屏東男高屏溪河床地附近散步竟誤入芒草林 報警求救脫困
屏東縣里港警分局日前中午接獲110轉報，36歲鄭男因近日情緒低落，獨自外出散心，不確慎誤入河床地偏僻芒草林中迷路了，九如分駐所獲報後，隨即到河床地附近展開地毯式搜索，歷經半小時努力後，在一片高密度芒草深處找到鄭男。
九如分駐所所長蔡惠茹說，36歲鄭男在電話中語氣急促且不安，表示他被高聳草叢與茂密樹林包圍，無法辨認方向。當時正值梅雨季，現場土壤濕滑泥濘，行動困難重重，員警們一邊沿途呼喊，一邊透過電話耐心引導男子確認周遭環境，結合手機定位資訊，判斷可能位置。
歷經近半小時努力搜尋，終於在一片高密度芒草深處找到鄭男，雖然手臂因草葉劃傷，但意識清楚、身體狀況穩定，家屬見到親人平安無恙，激動落淚，感謝警方的全力相助。
里港警分局分局長温基興表示，員警不畏道路泥濘艱險，穿梭在茂密芒草林中，積極尋找迷途者，展現警察守護民眾安全精神。警方呼籲，外出散心固然有助於情緒舒緩，但切記選擇熟悉、安全的路線，並隨身攜帶通訊工具，保持與親友聯繫，才能達到放鬆身心、平安回家的目的。
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