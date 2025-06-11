台中北區市民聞臭味多日 里長開門見72歲獨居婦已身亡

台中市第二警分局在昨晚接獲市民通報，獨居的陳姓女鄰居已多日未見，且有傳出異味，擔心鄰居發生意外，警方聯絡里長到場後，由消防隊破門後，發現陳女已倒臥客廳地板，明顯死亡，鑑識小組勘查，該處為公寓大樓，無明顯外傷，詳細死因將由檢察官相驗釐清。

第二警分局昨晚8時許接獲民眾報案，北區隔壁鄰居家中已傳出異味多日，且皆未見獨居的陳姓婦人（72歲），員警到場後確認，陳女是獨居、領有輕度身心障礙手冊，但因大門深鎖，敲門未回應。

警方請里長聯繫鎖匠協助開門未果，通報消防隊到場協助，經破門進入後發現陳婦躺臥在客廳地板上已明顯死亡。

警方鑑識小組到場採證，經勘查現場為集合式公寓大樓，死者身上無明顯外傷，現場門窗緊閉，無其他外力入侵之跡象，已經連繫死者家人協助處理，將報請檢察官相驗，釐清死因。

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