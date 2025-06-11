中壢今年死亡車禍12件 警方分析這時段這類人最多

桃園市中壢警分局統計，今年1月迄今，中壢區發生24小時內死亡交通事故12件、受傷交通事故約4300餘件，整體死傷比例為0.27%。然而有一半（6件）的死亡事故集中在清晨4至8時，死傷比例高達1.07%，為整體平均值的4倍多，顯示清晨時段事故風險格外嚴重。

經深入分析4至8時A1類死亡事故原因，肇事主因以超速、分心駕駛及違規轉彎為主。許多駕駛人在清晨出門趕著上班，因車流量較少疏忽路況而加重油門，再加上剛起床注意力尚未集中、反應力較差，一旦遇突發狀況難以及時應對，往往導致嚴重後果。

另外今年中壢區發生的12件24小時內死亡之交通事故中，有多達10件為機車騎士死亡，占比高達83.3%。

中壢警分局指出，機車本身缺乏保護結構，極易在碰撞中造成嚴重傷害，同時機車更容易受到氣候、路況與交通環境影響，稍有不慎就可能導致失控，警方呼籲民眾務必遵守交通規則，尤其是機車騎士應保持警覺，避免疲勞上路，並穿戴防護裝備，以降低事故風險。

警方也持續針對易肇事時段及路段精準執法，對於酒後駕車、闖紅燈、超速及未禮讓行人等重大交通違規行為，本年度累計取締件數達2萬4000餘件，希望透過警方的執法作為能使民眾遵守交通規則，避免不當駕駛行為，進一步保障市民朋友用路安全。