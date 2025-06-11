快訊

生控台大網站被駭丟失碩班正取資格 台大：無證據佐證

教保員代理教師薪資年資雙降 非營利幼兒園的荒謬制度

公主抱蔣萬安網狂讚釣出本尊曝1暖心原因 誇市長有在練

聽新聞
0:00 / 0:00

中壢今年死亡車禍12件 警方分析這時段這類人最多

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園市中壢警分局統計，今年1月迄今，中壢區發生24小時內死亡交通事故12件、受傷交通事故約4300餘件，整體死傷比例為0.27%。然而有一半（6件）的死亡事故集中在清晨4至8時，死傷比例高達1.07%，為整體平均值的4倍多，顯示清晨時段事故風險格外嚴重。　　

經深入分析4至8時A1類死亡事故原因，肇事主因以超速、分心駕駛及違規轉彎為主。許多駕駛人在清晨出門趕著上班，因車流量較少疏忽路況而加重油門，再加上剛起床注意力尚未集中、反應力較差，一旦遇突發狀況難以及時應對，往往導致嚴重後果。

另外今年中壢區發生的12件24小時內死亡之交通事故中，有多達10件為機車騎士死亡，占比高達83.3%。

中壢警分局指出，機車本身缺乏保護結構，極易在碰撞中造成嚴重傷害，同時機車更容易受到氣候、路況與交通環境影響，稍有不慎就可能導致失控，警方呼籲民眾務必遵守交通規則，尤其是機車騎士應保持警覺，避免疲勞上路，並穿戴防護裝備，以降低事故風險。

警方也持續針對易肇事時段及路段精準執法，對於酒後駕車、闖紅燈、超速及未禮讓行人等重大交通違規行為，本年度累計取締件數達2萬4000餘件，希望透過警方的執法作為能使民眾遵守交通規則，避免不當駕駛行為，進一步保障市民朋友用路安全。

中壢警分局長林鼎泰說，今年迄今死傷事故雖有減少，但清晨時段交通流量低，卻更容易因駕駛鬆懈而發生嚴重事故。提醒所有用路人，無論時間早晚、路上車多車少，行車安全都不容忽視。遵守交通規則、提高警覺意識，才能保障自己與他人的生命安全。

桃園市中壢警分局統計，今年1月迄今，中壢區發生24小時內死亡交通事故12件，然而有一半（6件）的死亡事故集中在清晨4至8時。圖／中壢警分局提供
桃園市中壢警分局統計，今年1月迄今，中壢區發生24小時內死亡交通事故12件，然而有一半（6件）的死亡事故集中在清晨4至8時。圖／中壢警分局提供
桃園市中壢警分局統計，今年1月迄今，中壢區發生24小時內死亡交通事故12件，然而有一半（6件）的死亡事故集中在清晨4至8時。圖／中壢警分局提供
桃園市中壢警分局統計，今年1月迄今，中壢區發生24小時內死亡交通事故12件，然而有一半（6件）的死亡事故集中在清晨4至8時。圖／中壢警分局提供

死亡 交通事故 中壢

延伸閱讀

桃園中壢泰豐輪胎市地重劃區狹小道路有救？將拓寬通中原文創園區

僅為500元！中壢街頭2人遭刺輕重傷 警10分鐘抓兇手

獨／高雄酒駕闖紅燈死亡車禍頻傳 警連兩周每天大執法

國道中壢段8車追撞如同打保齡球 多輛車撞成廢鐵

相關新聞

影／台中妙齡女牽狗走斑馬線…中年婦開車撞上OHCA畫面曝！

台中市馮姓女子在今早牽狗沿大鵬路、凱旋路的人行道步行時，被開車左轉的吳姓婦人撞上，嚇得吳婦趕緊下車察看報警，救護車到場時...

影／國道內湖段砂石車翻覆波及4車 司機送醫不治

國道1號南向內湖路段今天凌晨發生1輛聯結車自撞護欄翻覆，裝載的瀝青傾倒於北向車道波及4輛車，並造成其中1輛小貨車側翻的重...

貼高雄田寮停電公告差點墜崖 女駕駛嚇壞棄車報警求救

高雄市田寮區近期將因施工計畫性停電，台電委外包商前天在停電區域內張貼停電通知單，但包商的一名游姓女駕駛，駕駛施工貨車行經...

影／台中阿伯酒駕還敢跟人吵架糗大 警到場酒測送法辦

台中市黃姓男子昨天深夜在朋友住處喝酒後，騎機車返回社區時，與停車在社區門口的詹姓男子發生口角、爆發推擠，警方獲報到場時，...

男感情糾紛赴大古山尋仇 持球棒猛砸重機畫面狂被酸

桃園市蘆竹區大古山觀景區風景優美，吸引民眾上山看夜景，現在卻淪為眾多飆車族、不法分子聚集地。一名35歲劉姓男子與23歲廖...

影／彰化員林機車行清晨大火…延燒5車 2人燒燙傷

彰化縣員林市員東路一間機車行透天厝今天清晨4點多發生火警，火災並延燒到一旁停車場5輛汽車起火燃燒，並造成透天厝內2人燒燙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。