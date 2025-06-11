台61後龍觀海大橋下施工便道 疑釣客落水被沖入涵管溺斃

苗栗縣後龍溪西濱公路橋下，昨午發生一起離奇的釣客溺斃意外。現場因配合西濱橋面施工，溪面設置便道涵管，一名男子疑似釣魚時被沖進涵管裡，經工程人員用挖土機將涵管入口處利用砂石及鐵板截流，才從涵管內拉救出男子，但已明顯死亡，案由警方調查釐清中。

目前正施工改建的台61線觀海大橋，昨午1點多有民眾報案後龍溪北岸橋下有男子落水被沖進涵管內，消防人員獲報立刻前往救援，現場工程人員駕駛挖土機將涵管入口處利用砂石及鐵板截流，歷經1個多小時才尋獲一具遺體。