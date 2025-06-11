快訊

生控台大網站被駭丟失碩班正取資格 台大：無證據佐證

教保員代理教師薪資年資雙降 非營利幼兒園的荒謬制度

公主抱蔣萬安網狂讚釣出本尊曝1暖心原因 誇市長有在練

聽新聞
0:00 / 0:00

台61後龍觀海大橋下施工便道 疑釣客落水被沖入涵管溺斃

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣後龍溪西濱公路橋下，昨午發生一起離奇的釣客溺斃意外。現場因配合西濱橋面施工，溪面設置便道涵管，一名男子疑似釣魚時被沖進涵管裡，經工程人員用挖土機將涵管入口處利用砂石及鐵板截流，才從涵管內拉救出男子，但已明顯死亡，案由警方調查釐清中。

目前正施工改建的台61線觀海大橋，昨午1點多有民眾報案後龍溪北岸橋下有男子落水被沖進涵管內，消防人員獲報立刻前往救援，現場工程人員駕駛挖土機將涵管入口處利用砂石及鐵板截流，歷經1個多小時才尋獲一具遺體。

警方表示，初步查證死者是58歲羅姓男子，由於附近無監視器，也無人目擊者見到羅男落水原因，且初步排除外力介入，研判應該是羅男在該處釣魚時不慎掉落水中溺斃，目前正逐一訪查當地釣客與民眾，釐清詳細事發原因。

目前正施工改建的台61線觀海大橋，因施工所需在橋下設置臨時便道。圖／消防局提供
目前正施工改建的台61線觀海大橋，因施工所需在橋下設置臨時便道。圖／消防局提供
現場消防人員將羅男從涵管內拉救出，但他已明顯死亡多時。圖／消防局提供
現場消防人員將羅男從涵管內拉救出，但他已明顯死亡多時。圖／消防局提供
現場由工程人員用挖土機將涵管入口處利用砂石及鐵板截流，以利搜救。圖／消防局提供
現場由工程人員用挖土機將涵管入口處利用砂石及鐵板截流，以利搜救。圖／消防局提供

砂石 監視器 死亡

延伸閱讀

苗縣後龍溪釣客落水 遭沖入涵管救起已身亡

酒店小姐遭打暈拖入大海溺斃 法院今早裁定26歲凶嫌羈押禁見

後龍溪移工溺斃之後 苗栗縣府啟動多語版加強宣導

毆暈酒店小姐溺斃丟大海 凶嫌今遭聲押、司機交保10萬

相關新聞

影／台中妙齡女牽狗走斑馬線…中年婦開車撞上OHCA畫面曝！

台中市馮姓女子在今早牽狗沿大鵬路、凱旋路的人行道步行時，被開車左轉的吳姓婦人撞上，嚇得吳婦趕緊下車察看報警，救護車到場時...

影／國道內湖段砂石車翻覆波及4車 司機送醫不治

國道1號南向內湖路段今天凌晨發生1輛聯結車自撞護欄翻覆，裝載的瀝青傾倒於北向車道波及4輛車，並造成其中1輛小貨車側翻的重...

貼高雄田寮停電公告差點墜崖 女駕駛嚇壞棄車報警求救

高雄市田寮區近期將因施工計畫性停電，台電委外包商前天在停電區域內張貼停電通知單，但包商的一名游姓女駕駛，駕駛施工貨車行經...

影／台中阿伯酒駕還敢跟人吵架糗大 警到場酒測送法辦

台中市黃姓男子昨天深夜在朋友住處喝酒後，騎機車返回社區時，與停車在社區門口的詹姓男子發生口角、爆發推擠，警方獲報到場時，...

男感情糾紛赴大古山尋仇 持球棒猛砸重機畫面狂被酸

桃園市蘆竹區大古山觀景區風景優美，吸引民眾上山看夜景，現在卻淪為眾多飆車族、不法分子聚集地。一名35歲劉姓男子與23歲廖...

影／彰化員林機車行清晨大火…延燒5車 2人燒燙傷

彰化縣員林市員東路一間機車行透天厝今天清晨4點多發生火警，火災並延燒到一旁停車場5輛汽車起火燃燒，並造成透天厝內2人燒燙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。