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影／國道內湖段砂石車翻覆波及4車 司機送醫不治
國道1號南向內湖路段今天凌晨發生1輛聯結車自撞護欄翻覆，裝載的瀝青傾倒於北向車道波及4輛車，並造成其中1輛小貨車側翻的重大事故；聯結車43歲司機送到內湖三總醫院，急救無效宣告不治。
國道警方是在凌晨3時9分左右接獲通報，立即派遣巡邏車趕往處理，並通知交控中心及119派救護車，砂石車司機當場已無生命徵象，送醫急救仍回天乏術。
據了解，43歲林姓司機駕駛曳引聯結砂石車行經南向17.9公里內湖路段，不明原因擦撞內側護欄，車輛側翻於南向占用3個車道，車上裝載的瀝青熱料則傾倒於北向車道，造成南向全線及北向內側2線車道交通受阻。
滿地散落物使北向車道共4輛車打滑擦撞受損，其中由59歲陳姓司機駕駛的小貨車側翻，幸好無人受傷。現場於清晨5時53分先清理完北向車道恢復全線通車，南向車道於7時21分才將翻覆的砂石車拖離並完成清理路面，恢復全線通車，詳細肇事原因尚待警方進一步調查釐清。
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