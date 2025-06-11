桃園市光峰非營利幼兒園的小朋友們昨（10）日上午帶著滿滿熱情，來到龜山警分局龜山派出所，舉辦了一場溫馨的警察節慶祝活動。他們用清脆的歌聲和可愛的舞蹈，向辛苦的警察們表達感謝，還親手送上自製的感謝卡片，為即將到來的警察節增添了一抹溫暖與感動。

光峰非營利幼兒園的小朋友們到龜山派出所舉辦了一場溫馨的警察節慶祝活動。圖：警方提供

昨日上午光峰非營利幼兒園的師生們到龜山派出所，帶來了精心準備的歌舞表演，小朋友們用活潑的舞步和甜美的歌聲，傳達對警察的感謝與喜愛，他們繪製的感謝卡片，滿載童真的畫作與真摯的祝福語，送到每位員警手中，讓他們感受到滿滿的溫情，而員警們也熱情回應，與小朋友們開心互動，分享警察工作的有趣事件，並帶領孩子們參觀派出所，讓他們一窺警察日常勤務的點點滴滴。

龜山派出所員警們熱情回應，與小朋友們開心互動。圖：警方提供

龜山派出所長張維忠表示，警察節將於6月15日到來，感謝光峰非營利幼兒園的師生們用這麼可愛又真誠的方式支持警察工作，每一張充滿童趣的卡片，都讓員警們備感溫馨與鼓勵，他也期盼未來能與大家攜手合作，讓龜山的社區更加和諧、安全與溫暖。

本文章來自《桃園電子報》。原文：太可愛！幼兒園前進龜山派出所表演 向警察致敬