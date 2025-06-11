快訊

生控台大網站被駭丟失碩班正取資格 台大：無證據佐證

教保員代理教師薪資年資雙降 非營利幼兒園的荒謬制度

公主抱蔣萬安網狂讚釣出本尊曝1暖心原因 誇市長有在練

太可愛！幼兒園前進龜山派出所表演 向警察致敬

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園市光峰非營利幼兒園的小朋友們昨（10）日上午帶著滿滿熱情，來到龜山警分局龜山派出所，舉辦了一場溫馨的警察節慶祝活動。他們用清脆的歌聲和可愛的舞蹈，向辛苦的警察們表達感謝，還親手送上自製的感謝卡片，為即將到來的警察節增添了一抹溫暖與感動。

S 81183096 0
光峰非營利幼兒園的小朋友們到龜山派出所舉辦了一場溫馨的警察節慶祝活動。圖：警方提供

昨日上午光峰非營利幼兒園的師生們到龜山派出所，帶來了精心準備的歌舞表演，小朋友們用活潑的舞步和甜美的歌聲，傳達對警察的感謝與喜愛，他們繪製的感謝卡片，滿載童真的畫作與真摯的祝福語，送到每位員警手中，讓他們感受到滿滿的溫情，而員警們也熱情回應，與小朋友們開心互動，分享警察工作的有趣事件，並帶領孩子們參觀派出所，讓他們一窺警察日常勤務的點點滴滴。

S 81183097 0
龜山派出所員警們熱情回應，與小朋友們開心互動。圖：警方提供

龜山派出所長張維忠表示，警察節將於6月15日到來，感謝光峰非營利幼兒園的師生們用這麼可愛又真誠的方式支持警察工作，每一張充滿童趣的卡片，都讓員警們備感溫馨與鼓勵，他也期盼未來能與大家攜手合作，讓龜山的社區更加和諧、安全與溫暖。

本文章來自《桃園電子報》。原文：太可愛！幼兒園前進龜山派出所表演 向警察致敬

延伸閱讀：

  1. 桃消復旦分隊舉辦座談會 強化各場所防火管理
  2. 婦產科診所被控接生環境不佳、沒戴手套 桃園衛生局稽查結果出爐

警察 朋友 幼兒園

延伸閱讀

小小警察以畫筆獻禮警察節 新北瑞芳分局喜迎瑞濱國小師生

金門慶祝警察節加入新意 小警察體驗營吸睛

波麗士大人辛苦了！礁溪九號餐飲集團憑證85折 優惠無期限

桃市警察節慶祝大會登場 張善政表揚績優警察、協勤民力

相關新聞

影／台中妙齡女牽狗走斑馬線…中年婦開車撞上OHCA畫面曝！

台中市馮姓女子在今早牽狗沿大鵬路、凱旋路的人行道步行時，被開車左轉的吳姓婦人撞上，嚇得吳婦趕緊下車察看報警，救護車到場時...

影／國道內湖段砂石車翻覆波及4車 司機送醫不治

國道1號南向內湖路段今天凌晨發生1輛聯結車自撞護欄翻覆，裝載的瀝青傾倒於北向車道波及4輛車，並造成其中1輛小貨車側翻的重...

貼高雄田寮停電公告差點墜崖 女駕駛嚇壞棄車報警求救

高雄市田寮區近期將因施工計畫性停電，台電委外包商前天在停電區域內張貼停電通知單，但包商的一名游姓女駕駛，駕駛施工貨車行經...

影／台中阿伯酒駕還敢跟人吵架糗大 警到場酒測送法辦

台中市黃姓男子昨天深夜在朋友住處喝酒後，騎機車返回社區時，與停車在社區門口的詹姓男子發生口角、爆發推擠，警方獲報到場時，...

男感情糾紛赴大古山尋仇 持球棒猛砸重機畫面狂被酸

桃園市蘆竹區大古山觀景區風景優美，吸引民眾上山看夜景，現在卻淪為眾多飆車族、不法分子聚集地。一名35歲劉姓男子與23歲廖...

影／彰化員林機車行清晨大火…延燒5車 2人燒燙傷

彰化縣員林市員東路一間機車行透天厝今天清晨4點多發生火警，火災並延燒到一旁停車場5輛汽車起火燃燒，並造成透天厝內2人燒燙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。