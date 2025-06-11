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幫朋友出氣！蘆竹男拿球棒怒砸機車 網：「大古」翔平

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園市蘆竹區大古山今(11)日凌晨1時許發生砸車案件。廖姓男子疑似與一名女子發生感情糾紛，女子的友人劉姓男子為了幫忙出氣，竟當場推倒廖男的機車，再拿球棒砸車。蘆竹警分局獲報到場處理，被害人表示不提告，警方仍將持續調查有無涉及其他不法。

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劉姓男子為了幫女性友人出氣，竟當場推倒廖男的機車，再拿球棒砸車。圖：翻攝自threads@cuissy_

外社派出所表示，今日凌晨1時許，警方接獲民眾報案稱大古山停車場有砸車案件，警力迅速抵達現場。經查現場為劉男女性友人與廖男有感情糾紛，劉男為了替友人出氣，憤而推倒並以球棒毀損廖男之機車。被害人堅持不提告，警方仍已通知當事人到案說明，並將調閱周邊監視器，釐清有無其他不法事證。

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被害人表示不提告，警方仍將持續調查有無涉及其他不法。圖：讀者提供

有目擊者將砸車過程PO上Threads表示，「今天的大古山真刺激。」其他網友則留言說，「在大古山打棒球那他就是『大古』翔平嘍」、「這樣砸的反作用力力會傳到自己的手腕上，很容易受傷。 隨然是要耍帥讓旁邊的女性友人看」、「敲他X老半天 球棒的傷比車子的還多 而且他手應該很麻」。

本文章來自《桃園電子報》。原文：幫朋友出氣！蘆竹男拿球棒怒砸機車 網：「大古」翔平

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