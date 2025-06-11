胸口2道穿刺傷送醫亡！新莊男陳屍租屋處 警靠這點排除外力

新北市新莊區昨晚驚傳命案。35歲李姓工人昨晚10時許被同居友人發現倒臥租屋處，左右胸口皆有穿刺傷，友人見狀立即報警。警方及救護人員趕抵發現李男已無生命跡象，送醫急救後仍不治。警方勘驗現場並無打鬥痕跡，李男確切死因仍待相驗釐清。

新莊警方昨天晚間10時許接獲報案，新莊區幸福路1處民宅有男租客無意識。警方及救護人員到場，發現房客李男左、右胸口有穿刺傷，已無呼吸心跳，雖經緊急送醫急救仍宣告不治。

警方鑑識人員到場採證，初步鑑識現場無打鬥痕跡，門窗亦無遭破壞，李男左右胸口有穿刺傷，現場也找到沾有血跡的1把水果刀，與傷口吻合，但現場僅少量血跡，研判傷勢並非致命傷。由於李男先前曾有情緒問題，警方初步排除外力介入可能，將報請檢察官相驗以釐清李男確切死因。