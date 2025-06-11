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彰化員林機車行後方及相鄰停車場起火 2人受傷
彰化縣員林市員東路二段1間機車行後方及相鄰停車場今天凌晨4時許發生火災，5輛汽車起火燃燒，附近許多住戶被爆炸聲驚醒，有2人燒燙傷，其中1人拒絕送醫，起火原因待調查。
彰化縣消防局凌晨4時39分接獲通報，指員林市員東路二段1間機車行後方及相鄰停車場火警，消防局出動各式消防車12輛、救護車2輛以及消防人員23人、義消人員16人，現場由第二大隊員林分隊長江坤和負責指揮搶救。
消防局人員表示，救災人員抵達後，立即布設2條水線，除入室滅火及人命搜索外，也從戶外滅火及防護，並使用雲梯車射水進行周界防護。
消防局指出，停車場有5輛汽車起火燃燒，機車行為透天厝，3樓為加蓋鐵皮，燃燒面積約25平方公尺，有2名民眾燒燙傷，其中1人拒絕送醫，預估損失約新台幣14萬元。
這起火災於5時11分獲得控制，5時30分撲滅，6時35完全熄滅，起火地點及火災原因待火調人員釐清。
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