快訊

陸官媒：美中貿易談判已於倫敦結束

聽新聞
0:00 / 0:00

貨輪擦撞高雄港碼頭 波及1工作船沉沒

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導

航港局南部航務中心調查人員及PSCO（港口國管制檢查員）昨登船檢查及蒐證。圖／航港局提供
航港局南部航務中心調查人員及PSCO（港口國管制檢查員）昨登船檢查及蒐證。圖／航港局提供
中鋼運通公司租用香港籍「明鴻號」散裝貨輪前晚7時許卸完鐵礦砂，駛離高雄港時偏離航道擦撞碼頭，高雄港務分公司出動拖船協助，但疑因湧浪過大，導致停泊港區的台船12號纜繩斷裂、台船8號沉沒，雖無人傷亡，但初估船隻損失近千萬，營業損失尚難估計。

明鴻號已遭管制出港，由航港局南部航務中心啟動海事行政調查，釐清肇事責任。

總重9萬4955噸的明鴻號前天從澳洲至高雄港98號碼頭，卸下3萬7987噸鐵礦後，晚間6時19分申請出港，由2名引水人領航出港，台灣港務港勤公司安排3艘拖船拖帶，但貨輪7時13分駛離98號碼頭後，因過於靠近89號碼頭，發生撞擊。

明鴻號左舷不慎碰觸89至90號碼頭轉角處，碼頭監視器柱子遭撞斷，岸上電纜也被扯斷，港務分公司派拖船協助，又造成泊於該處水域的台船8號小型工作船沉沒，以及和台船12號拖船斷纜，台灣港務公司獲報已請台船在沉船處圍設攔油索，未發現油汙。

台灣港務高雄分公司指出，前晚已加派拖船，並由2名資深引水人登輪協助將明鴻號回靠98號碼頭，由航港局南航中心及運安會進行調查，將向責任方求償。

中運公司表示，明鴻號船東為新加坡航商，中運承租該船完成鐵礦砂載運卸料後，承租合約即已完成，返程出港時撞到碼頭，將由航港局調查，已通知船東處理後續事宜。

航港局指出，航務中心調查人員及PSCO（港口國管制檢查員）昨登船檢查和蒐證，要求船方提供VDR（船舶航行資料記錄器），將安排船員、引水人及相關當事人配合海事調查，釐清事故原因及有無違反航政法規。

延伸閱讀

鈺洲啟航輪擱淺野柳逾半年 交長：8月底前移除船體

鈺洲啟航輪禍不單行 颱風來安全受關注 航港局8月移除

香港籍貨輪撞毀高雄港碼頭「1船沉沒」 台船恐損失千萬

貨輪走私1.2噸毒品..台灣最大宗 主嫌供出共犯...無期改判17年

相關新聞

高雄七賢三路住宅大樓竄火 3住戶嗆傷送醫

高雄鹽埕區七賢三路一棟住宅大樓，今晚9時許突然竄火，警消獲報後出動十多支消防分隊馳援，火勢約在9時55分許撲滅，部分住戶逃亡頂樓獲救，有3人出現身體不適，分別送醫觀察。

影／相似城中城建築！高雄七賢路集合式住宅起火 民眾心驚

高雄市鹽埕區七賢三路上的七賢大樓今晚9時許發生火警，火焰從起火戶7樓之18窗戶竄出，住戶緊急逃生，火勢在9時55分撲滅，...

影／吃發霉麵條索賠12萬惹議 網友逆風挺「不算多」

高雄市近日發生一起餐飲消費糾紛，某知名日式餐廳用餐，盛裝麵條竹製餐具疑發霉汙染食物，有消費者吃下肚後，身體不適就醫，事後...

台鐵區間車晚間傳意外 54歲男遭撞送醫不治

台鐵再傳事故。今晚7時35分許，台鐵區間車1237車次，行駛至內壢至中壢站間，不慎碰撞54歲吳姓男子，消防人員獲報到場立...

影／五股機車衝進汽車道逆行擦撞對向車輛 騎士送醫不治

新北市五股區中興路三段，今天傍晚6點許有1輛機車不明原因逆向衝進汽車道，撞上剛開下永安大橋的轎車。機車摔倒後，49歲騎士當場失去生...

新莊男胸口遭穿刺傷！同居女友驚見嚇壞 急送醫仍不治

新北市新莊區昨天晚間驚傳命案。1名年約30多歲男子昨晚10時許被同居人發現倒臥家中，胸口有穿刺傷血流如注。警方及救護人員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。