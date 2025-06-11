貨輪擦撞高雄港碼頭 波及1工作船沉沒

航港局南部航務中心調查人員及PSCO（港口國管制檢查員）昨登船檢查及蒐證。圖／航港局提供 中鋼運通公司租用香港籍「明鴻號」散裝貨輪前晚7時許卸完鐵礦砂，駛離高雄港時偏離航道擦撞碼頭，高雄港務分公司出動拖船協助，但疑因湧浪過大，導致停泊港區的台船12號纜繩斷裂、台船8號沉沒，雖無人傷亡，但初估船隻損失近千萬，營業損失尚難估計。

明鴻號已遭管制出港，由航港局南部航務中心啟動海事行政調查，釐清肇事責任。

總重9萬4955噸的明鴻號前天從澳洲至高雄港98號碼頭，卸下3萬7987噸鐵礦後，晚間6時19分申請出港，由2名引水人領航出港，台灣港務港勤公司安排3艘拖船拖帶，但貨輪7時13分駛離98號碼頭後，因過於靠近89號碼頭，發生撞擊。

明鴻號左舷不慎碰觸89至90號碼頭轉角處，碼頭監視器柱子遭撞斷，岸上電纜也被扯斷，港務分公司派拖船協助，又造成泊於該處水域的台船8號小型工作船沉沒，以及和台船12號拖船斷纜，台灣港務公司獲報已請台船在沉船處圍設攔油索，未發現油汙。

台灣港務高雄分公司指出，前晚已加派拖船，並由2名資深引水人登輪協助將明鴻號回靠98號碼頭，由航港局南航中心及運安會進行調查，將向責任方求償。

中運公司表示，明鴻號船東為新加坡航商，中運承租該船完成鐵礦砂載運卸料後，承租合約即已完成，返程出港時撞到碼頭，將由航港局調查，已通知船東處理後續事宜。

航港局指出，航務中心調查人員及PSCO（港口國管制檢查員）昨登船檢查和蒐證，要求船方提供VDR（船舶航行資料記錄器），將安排船員、引水人及相關當事人配合海事調查，釐清事故原因及有無違反航政法規。