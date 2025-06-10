快訊

陸官媒：美中貿易談判已於倫敦結束

影／行車糾紛！康誠搬家公司貨車亮槍恐嚇 2人送法辦

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市八里區今天上午發生一起行車糾紛，1輛康誠搬家公司貨車攔停另1輛貨車嗆聲之後，竟當街亮槍示威，警方晚間逮捕2人、查扣1把瓦斯槍，將依恐嚇危安罪嫌移送士林地檢署。

康誠在網頁上標榜是公益基金會推薦的30年老字號優質搬家公司，卻發生亮槍恐嚇案件。蘆洲警分局今晚在社群媒體看見影片，主動介入調查。

此案發生在上午10時許，2輛貨車因行車糾紛，康誠搬家公司的貨車在八里區忠孝路、忠四街口攔停另1輛貨車，2名黑衣黑褲男子下車理論後返回車上，臨去前，右前座男子持槍伸手出車外示威。

員警調閱監視器並查閱車籍與駕駛人身分，今晚先到板橋區合宜路查獲36歲劉姓司機，接著再到新莊區泰林路查獲持槍的19歲沈姓男子、查扣作案用瓦斯槍1把，警詢後將依恐嚇危安罪嫌移送士林地檢署偵辦。

新北市八里區今天上午發生一起行車糾紛，1輛康誠搬家公司貨車攔停另1輛貨車嗆聲之後，竟當街亮槍示威，警方晚間逮捕2人、查扣1把瓦斯槍，將依恐嚇危安罪嫌移送士林地檢署。圖／翻攝記者爆料網
新北市八里區今天上午發生一起行車糾紛，1輛康誠搬家公司貨車攔停另1輛貨車嗆聲之後，竟當街亮槍示威，警方晚間逮捕2人、查扣1把瓦斯槍，將依恐嚇危安罪嫌移送士林地檢署。圖／翻攝記者爆料網
新北市八里區今天上午發生一起行車糾紛，1輛康誠搬家公司貨車攔停另1輛貨車嗆聲之後，竟當街亮槍示威，警方晚間逮捕2人、查扣1把瓦斯槍，將依恐嚇危安罪嫌移送士林地檢署。記者林昭彰／翻攝
新北市八里區今天上午發生一起行車糾紛，1輛康誠搬家公司貨車攔停另1輛貨車嗆聲之後，竟當街亮槍示威，警方晚間逮捕2人、查扣1把瓦斯槍，將依恐嚇危安罪嫌移送士林地檢署。記者林昭彰／翻攝

瓦斯槍 恐嚇

延伸閱讀

僵持3小時互不相讓！桃園狹小巷弄2車「頭對頭」卯上了

台南前里長遭攔停刺殺身亡 凶嫌喊冤要求調查監視器

行車糾紛變街頭亂鬥 男揪少年砸車圍毆被害人判刑8月

疑行車糾紛起衝突！中壢2男大打出手互告傷害

相關新聞

高雄七賢三路住宅大樓竄火 3住戶嗆傷送醫

高雄鹽埕區七賢三路一棟住宅大樓，今晚9時許突然竄火，警消獲報後出動十多支消防分隊馳援，火勢約在9時55分許撲滅，部分住戶逃亡頂樓獲救，有3人出現身體不適，分別送醫觀察。

影／相似城中城建築！高雄七賢路集合式住宅起火 民眾心驚

高雄市鹽埕區七賢三路上的七賢大樓今晚9時許發生火警，火焰從起火戶7樓之18窗戶竄出，住戶緊急逃生，火勢在9時55分撲滅，...

影／吃發霉麵條索賠12萬惹議 網友逆風挺「不算多」

高雄市近日發生一起餐飲消費糾紛，某知名日式餐廳用餐，盛裝麵條竹製餐具疑發霉汙染食物，有消費者吃下肚後，身體不適就醫，事後...

台鐵區間車晚間傳意外 54歲男遭撞送醫不治

台鐵再傳事故。今晚7時35分許，台鐵區間車1237車次，行駛至內壢至中壢站間，不慎碰撞54歲吳姓男子，消防人員獲報到場立...

影／五股機車衝進汽車道逆行擦撞對向車輛 騎士送醫不治

新北市五股區中興路三段，今天傍晚6點許有1輛機車不明原因逆向衝進汽車道，撞上剛開下永安大橋的轎車。機車摔倒後，49歲騎士當場失去生...

宜蘭安農溪暫停泛舟 事故業者交保

宜蘭安農溪8日發生近30年首起泛舟溺水死亡意外，釀1死5傷，家屬控訴游姓業者在水流湍急時仍執意出發，陳姓教練發現船身有破...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。