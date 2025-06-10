影／行車糾紛！康誠搬家公司貨車亮槍恐嚇 2人送法辦

新北市八里區今天上午發生一起行車糾紛，1輛康誠搬家公司貨車攔停另1輛貨車嗆聲之後，竟當街亮槍示威，警方晚間逮捕2人、查扣1把瓦斯槍，將依恐嚇危安罪嫌移送士林地檢署。

康誠在網頁上標榜是公益基金會推薦的30年老字號優質搬家公司，卻發生亮槍恐嚇案件。蘆洲警分局今晚在社群媒體看見影片，主動介入調查。

此案發生在上午10時許，2輛貨車因行車糾紛，康誠搬家公司的貨車在八里區忠孝路、忠四街口攔停另1輛貨車，2名黑衣黑褲男子下車理論後返回車上，臨去前，右前座男子持槍伸手出車外示威。