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宜蘭安農溪暫停泛舟 事故業者交保

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

安農溪出事的橡皮艇，艇身左側有一道裂痕，長20多公分，符合遊客「有破洞」的說法。圖／民眾提供
安農溪出事的橡皮艇，艇身左側有一道裂痕，長20多公分，符合遊客「有破洞」的說法。圖／民眾提供
宜蘭安農溪8日發生近30年首起泛舟溺水死亡意外，釀1死5傷，家屬控訴游姓業者在水流湍急時仍執意出發，陳姓教練發現船身有破洞時竟叫遊客往「沒有破的地方坐」。宜蘭地檢署依過失致死罪嫌偵辦，昨天游10萬元交保，陳無保請回。縣府已昨公告暫停安農溪泛舟活動。

近日宜蘭山區常下雨，安農溪水流湍急，59歲陳姓婦人參加公司員工旅遊，分乘3艘橡皮艇泛舟，陳婦坐第2艘，載有8名遊客及1名教練，過程中橡皮艇遭疑30公分長的竹竿等異物刺破後，繼續泛舟數百公尺，行經雙賢二號橋上游的一處激流時重心不穩撞擊岸壁，整船翻覆。

陳婦疑失去意識，也未及時被救起，往下游漂1.7公里才被救上岸時已無心跳呼吸，送醫不治。

檢警勘驗，發現出事的橡皮艇身有一道20多公分裂痕，符合遊客「有破洞」的說法。業者表示，當時大家都有戴安全帽、穿救生衣，翻船第一時間警戒人員與岸上人員共3人全力救援，很遺憾發生不幸，將全力協助家屬處理善後。

檢方相驗時，死者家屬指控業者水流湍急仍堅持出發，船隻破洞也未馬上撤離，才釀成事故。傷者家屬也說，有人落水後受傷流血未獲妥善照護，只能在大太陽底下自行到三星消防分隊求援。

事後縣政府邀請2家泛舟業者現場會勘，昨公告暫停安農溪所有泛舟活動，事故業者立即暫停帶客泛舟。

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