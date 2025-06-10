快訊

陸官媒：美中貿易談判已於倫敦結束

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄七賢大樓起火「上月做消防安檢」 陳其邁趕赴現場

聯合報／ 記者宋原彰張議晨林保光／高雄即時報導

高雄市鹽埕區七賢三路七賢大樓今晚9時許發生火警，濃密火焰從起火戶7樓之18窗戶竄出，火勢在9時55分撲滅，目前已知2人輕微嗆傷送醫。市長陳其邁第一時間抵達現場表示，七賢大樓是市府公安列管對象，最近一次消防安檢就在上個月，大致項目均合格，市府將逐樓逐戶清查大樓，確保所有人平安。

陳其邁表示，七賢大樓共16樓、570戶，大樓在今年5月19日有進行消防安全檢查，大樓已是市府公安會報列管大樓，近幾年已加強配置消防、公安配備，住戶也都有裝住警器，每一樓層有配備滅火器、逃生設備等，因起火時火勢往外燒，內部防火門並未破壞，濃煙主要往外竄，市府目前已逐樓逐戶清查人數，尚未發現人員嚴重傷亡，僅2位民眾有輕微嗆傷已送醫，起火點的屋主也已到現場，將釐清起火原因。

陳其邁表示，七賢大樓的住警器、照明燈、消防空間堆置雜物狀況都已排除違規狀況，但火災當下公共區域仍有濃煙，目前大樓住戶已集中安置，約100多人，因起火點只有一戶，「其他住戶當下若在屋內，基本上是安全的，但為了確保全員安全，仍會詳細的逐樓清查」。

副市長林欽榮表示，七賢大樓500多戶是市府重點列管對象，每半年都會安全檢察，上次消防安檢複查大致沒問題，此次災後會再全面檢查一次。消防局長王志平表示，七賢大樓在今年安檢時，有查出排煙設備、室內消防栓等缺失，已有要求限期改善，市府將督促管委會盡快修復，此次事件也將會依相關消防法開罰。

一名11樓住戶在火災當下從樓梯間逃到一樓，她說「當時濃煙真的很多！」她因為曾住在城中城大樓對面，親眼目睹城中城火災和聲響，今日一聽到有鄰居喊起火，就馬上有警覺心，直接拿起背包就跑到一樓，當下其他住戶也都陸續下樓，不至於發生推擠，但想到當年城中城事件，自己居住的大樓就在附近，也發生火警，仍心有餘悸。

陳其邁第一時間抵達火災現場表示，七賢大樓是市府公安列管對象，最近一次消防安檢就在上個月，大致項目均合格。記者宋原彰／翻攝
陳其邁第一時間抵達火災現場表示，七賢大樓是市府公安列管對象，最近一次消防安檢就在上個月，大致項目均合格。記者宋原彰／翻攝
陳其邁第一時間抵達火災現場表示，七賢大樓是市府公安列管對象，最近一次消防安檢就在上個月，大致項目均合格。記者宋原彰／翻攝
陳其邁第一時間抵達火災現場表示，七賢大樓是市府公安列管對象，最近一次消防安檢就在上個月，大致項目均合格。記者宋原彰／翻攝
陳其邁第一時間抵達火災現場表示，七賢大樓是市府公安列管對象，最近一次消防安檢就在上個月，大致項目均合格。記者宋原彰／翻攝
陳其邁第一時間抵達火災現場表示，七賢大樓是市府公安列管對象，最近一次消防安檢就在上個月，大致項目均合格。記者宋原彰／翻攝

陳其邁 安檢 住戶

延伸閱讀

流域共好論壇移師高雄 陳其邁談南台灣治水經驗

前副手史哲將出任高鐵董事長 陳其邁：他一定可以勝任

前鎮漁港船員會館啟用 陳其邁：這個難賺但重要

新壽擺爛還是西瓜搞砸？輝達總部卡關 議員要蔣萬安別被陳其邁攔胡

相關新聞

高雄七賢三路住宅大樓竄火 3住戶嗆傷送醫

高雄鹽埕區七賢三路一棟住宅大樓，今晚9時許突然竄火，警消獲報後出動十多支消防分隊馳援，火勢約在9時55分許撲滅，部分住戶逃亡頂樓獲救，有3人出現身體不適，分別送醫觀察。

影／相似城中城建築！高雄七賢路集合式住宅起火 民眾心驚

高雄市鹽埕區七賢三路上的七賢大樓今晚9時許發生火警，火焰從起火戶7樓之18窗戶竄出，住戶緊急逃生，火勢在9時55分撲滅，...

影／吃發霉麵條索賠12萬惹議 網友逆風挺「不算多」

高雄市近日發生一起餐飲消費糾紛，某知名日式餐廳用餐，盛裝麵條竹製餐具疑發霉汙染食物，有消費者吃下肚後，身體不適就醫，事後...

台鐵區間車晚間傳意外 54歲男遭撞送醫不治

台鐵再傳事故。今晚7時35分許，台鐵區間車1237車次，行駛至內壢至中壢站間，不慎碰撞54歲吳姓男子，消防人員獲報到場立...

影／五股機車衝進汽車道逆行擦撞對向車輛 騎士送醫不治

新北市五股區中興路三段，今天傍晚6點許有1輛機車不明原因逆向衝進汽車道，撞上剛開下永安大橋的轎車。機車摔倒後，49歲騎士當場失去生...

新莊男胸口遭穿刺傷！同居女友驚見嚇壞 急送醫仍不治

新北市新莊區昨天晚間驚傳命案。1名年約30多歲男子昨晚10時許被同居人發現倒臥家中，胸口有穿刺傷血流如注。警方及救護人員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。