高雄七賢大樓起火「上月做消防安檢」 陳其邁趕赴現場

高雄市鹽埕區七賢三路七賢大樓今晚9時許發生火警，濃密火焰從起火戶7樓之18窗戶竄出，火勢在9時55分撲滅，目前已知2人輕微嗆傷送醫。市長陳其邁第一時間抵達現場表示，七賢大樓是市府公安列管對象，最近一次消防安檢就在上個月，大致項目均合格，市府將逐樓逐戶清查大樓，確保所有人平安。

陳其邁表示，七賢大樓共16樓、570戶，大樓在今年5月19日有進行消防安全檢查，大樓已是市府公安會報列管大樓，近幾年已加強配置消防、公安配備，住戶也都有裝住警器，每一樓層有配備滅火器、逃生設備等，因起火時火勢往外燒，內部防火門並未破壞，濃煙主要往外竄，市府目前已逐樓逐戶清查人數，尚未發現人員嚴重傷亡，僅2位民眾有輕微嗆傷已送醫，起火點的屋主也已到現場，將釐清起火原因。

陳其邁表示，七賢大樓的住警器、照明燈、消防空間堆置雜物狀況都已排除違規狀況，但火災當下公共區域仍有濃煙，目前大樓住戶已集中安置，約100多人，因起火點只有一戶，「其他住戶當下若在屋內，基本上是安全的，但為了確保全員安全，仍會詳細的逐樓清查」。

副市長林欽榮表示，七賢大樓500多戶是市府重點列管對象，每半年都會安全檢察，上次消防安檢複查大致沒問題，此次災後會再全面檢查一次。消防局長王志平表示，七賢大樓在今年安檢時，有查出排煙設備、室內消防栓等缺失，已有要求限期改善，市府將督促管委會盡快修復，此次事件也將會依相關消防法開罰。