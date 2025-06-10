影／相似城中城建築！高雄七賢路集合式住宅起火 民眾心驚

高雄市鹽埕區七賢三路上的七賢大樓今晚9時許發生火警，火焰從起火戶7樓之18窗戶竄出，住戶緊急逃生，火勢在9時55分撲滅，部分住戶逃亡頂樓獲救，有3人出現身體不適，分別送醫觀察。七賢大樓相距城中城大樓不遠，同為老舊集合式住宅，屋齡超過40年，此次釀災也凸顯出老屋都更重建的必要性。

鹽埕區七賢大樓為地下2層、地上16層，屋齡至今已超過40年，地上1至4樓商場，5至16樓是住宅，住商合一建物居住環境欠佳，原建架構未符合現代消防法，此次火警再燒出都更重建問題。目前地上建物624戶、分屬515人持有，經發局與國有財產署也分別各持有13戶、2戶，其餘均為私人持有，土地所有權全屬經發局。

起火戶房東表示，起火的7樓之18是一名獨居房客，起火時對方因為在上班，不在屋內，前目前已緊急通知對方返家，而起火戶樓上8樓18是一名女性長者，因行動不便，目前還生死未卜，不確定是否在屋內。