影／吃發霉麵條索賠12萬惹議 網友逆風挺「不算多」

高雄市近日發生一起餐飲消費糾紛，某知名日式餐廳用餐，盛裝麵條竹製餐具疑發霉汙染食物，有消費者吃下肚後，身體不適就醫，事後向店家求償12萬至15萬元，遭業者拒絕，僅願賠償6000元，雙方協商破裂，最終交由消保官處理。網友問「吃到發霉食物，開價12萬過分嗎？」引發熱議。

消費者在社群平台Threads貼文，6日和女友兩人到日式餐廳用餐，發現一碗麵裡竟然有白色毛茸茸和黑點狀的異物，當下反映給店員，對方說可能是噴槍造成，但事後回想不對勁，看起來根本像是發霉。

他強調，並非拿不到錢才上網爆料，而是希望提醒民眾注意食安，並補充說，店家原本第一次開出賠償金額是3600元不包含醫療費，後來提高到6000元，之後又改口要走第三方，他也同意交由消保官評判。

業者隨後在貼文回應，指原PO開價超出合理範圍，餐點單價共338元，賠償要求竟高達超過634倍，難以承擔，已同意由消保官介入處理調解。

此事件也在網路引起廣泛討論，有網友認為原PO要求金額過高，嘲諷「把吃到發霉當中樂透」、「獅子大開口」、「太貪心了」，認為若非造成嚴重健康損害，索賠十幾萬元並不合理。

也有不少網友聲援原PO食安應嚴格把關，「如果是嚴重後果，12萬不算多」、「商譽值不值12萬？是店家該思考的」，還有網友點出「台灣人命真賤10幾萬是很客氣了，食安這麼嚴重的事情，要不是原PO人好好的，大家會說獅子大開口嗎?用餐點價格衡量會不會太可笑，寶琳茶室一份粿條多少錢？」嘆台灣人對食品標準太低了。

衛生局表示，今接獲反映派員到店家查察，業者表示當日接獲顧客反映後，為防止相關疑慮，已將該批及店內使用的木質容器丟棄，更換陶瓷碗及美耐皿盤，不再以木盤、竹墊供餐，現場亦未發現已使用的木質容器。

衛生局另依食品良好衛生規範準則查察，針對茶桶未離地放置、食材分裝未標示等缺失，責令業依食品安全衛生管理法第8條限期改善，倘經複查未改善，依同法第44條規定處新臺幣6萬元以上罰鍰。