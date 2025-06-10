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轎車下匝道自撞護欄...打橫占車道 消防員救人防追撞
基隆港西岸聯外道路德安交流道北上出口匝道，今天傍晚有轎車自撞匝道護欄，消防局獲報派遣救護車將男性駕駛人送醫。轎車占用車道影響通行，國道警察到場採證後，排除事故車輛，恢復正常行車。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午5時19分接獲報案，國道3號基隆大武崙端直線相通的台2己線，北上車道德安交流道出口匝道發生車禍，派遣中山消防分隊2車6人前往搶救。
消防人員到場時，發現駕駛人未受困、意識清楚、左腳踝受傷，將他送往基隆長庚醫院治療。因為事故車輛打橫停在匝道，無法行車，消防人員也在台2己線主線駛出匝道處，提醒其他駕駛人改道，並防止發生二次車禍。國道警察到場後，消防人員才撤離，車禍原因由警方調查中。
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