南投集鹿大橋下驚見浮腫男裸屍 死因及身分待查

南投集集及鹿谷交界的集鹿大橋下，今發現1具男性裸屍，警消獲報將其打撈上岸，但其身軀浮腫，且疑遭湍流沖刷，身上已無衣物證件，未能確認其身分；經檢視，初判無外力介入，是否為意外落水仍待調查釐清，將通報失蹤人口協尋。

南投縣消防局指出，今天上午11時獲報，集鹿大橋鹿谷端橋下疑似有民眾需要救護，派遣集集分隊到場發現疑有人員溺斃，加派鹿谷、水里等分隊人車前往協助打撈，直至下午近1時許，總算將其吊掛至橋上，並交由當地警方處理。

警方則表示，該屍體為男性，因泡水多時導致身體浮腫，且遭湍流沖刷，被發現時未著衣物，也無證件，未能確認其身分；初步檢視，未有刀、槍傷等，但疑因隨波逐流，類似有石頭擦傷痕跡，初步研判無外力介入，已報請檢方及法醫相驗。