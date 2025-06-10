聽新聞
0:00 / 0:00
影／才上國2就起火！駕駛、乘客急逃生 網見這幕狂讚
賴姓男子今午駕車搭載友人剛上國道2號，卻在東向0.8公里處大園路段，發現有異狀臨時靠邊停，正欲檢查時，車頭立刻竄出熊熊火焰，瞬間遭大火吞噬，所幸賴和乘客下車逃生無礙，車輛起火原因待調查。
國道第一公路警察大隊勤指中心今天下午3時57分據報，國道2號東向0.8公里大園路段，有1部白色自小客車的車頭起火燃燒，立刻通報線上巡邏車前往查看，同時通知桃園市119勤指中心派遣消防車到場，警消迅速分頭抵達現場，並封閉外側路肩進行處理。
國道警方調查，29歲賴男駕駛白色馬自達休旅車下午行經國道2號東向時，突然發現車輛有異狀，於是停靠路肩想檢查，沒想到車子才剛停好，車頭隨即起火燃燒，所幸賴男及時發現將車停下，與車上另名乘客下車逃生，未受到傷害也未波及其他車輛，火勢撲滅後，也通知拖吊車將半毀的車輛吊離，現場在下午4時47分完全排除，全線恢復通車，至於起火原因仍待消防進一步鑑識。
根據路況監視器顯示，賴男的白色自小客車起火燃燒之際，火勢受到強勁風勢不受控的向上竄燒，雖然賴男與乘客及時逃生，但因車上未備有滅火器無法救援，令人感動的是，賴男車後有輛大巴士也停在路肩，疑似乘客或駕駛，有2人提著滅火器跑向賴男的車，想協助撲滅，讓他除了感謝國道警方與桃園市消防局外，也感謝熱心幫忙的車友。
國道警方呼籲，用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，發現車輛有異狀，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員盡速下車面向來車，退到護欄外或安全處所待援，並利用1968App警政報案功能求援。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言