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影／才上國2就起火！駕駛、乘客急逃生 網見這幕狂讚　

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

賴姓男子今午駕車搭載友人剛上國道2號，卻在東向0.8公里處大園路段，發現有異狀臨時靠邊停，正欲檢查時，車頭立刻竄出熊熊火焰，瞬間遭大火吞噬，所幸賴和乘客下車逃生無礙，車輛起火原因待調查。

國道第一公路警察大隊勤指中心今天下午3時57分據報，國道2號東向0.8公里大園路段，有1部白色自小客車的車頭起火燃燒，立刻通報線上巡邏車前往查看，同時通知桃園市119勤指中心派遣消防車到場，警消迅速分頭抵達現場，並封閉外側路肩進行處理。

國道警方調查，29歲賴男駕駛白色馬自達休旅車下午行經國道2號東向時，突然發現車輛有異狀，於是停靠路肩想檢查，沒想到車子才剛停好，車頭隨即起火燃燒，所幸賴男及時發現將車停下，與車上另名乘客下車逃生，未受到傷害也未波及其他車輛，火勢撲滅後，也通知拖吊車將半毀的車輛吊離，現場在下午4時47分完全排除，全線恢復通車，至於起火原因仍待消防進一步鑑識。

根據路況監視器顯示，賴男的白色自小客車起火燃燒之際，火勢受到強勁風勢不受控的向上竄燒，雖然賴男與乘客及時逃生，但因車上未備有滅火器無法救援，令人感動的是，賴男車後有輛大巴士也停在路肩，疑似乘客或駕駛，有2人提著滅火器跑向賴男的車，想協助撲滅，讓他除了感謝國道警方與桃園市消防局外，也感謝熱心幫忙的車友。

國道警方呼籲，用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，發現車輛有異狀，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員盡速下車面向來車，退到護欄外或安全處所待援，並利用1968App警政報案功能求援。

賴男今天下午近４時駕車行經國道２號東向０．８公里處，車頭突然起火燃燒，後方有好心大巴士竟然有人提著滅火器衝下車，在消防車抵達前先幫忙滅火，令人感動。記者陳恩惠／翻攝
賴男今天下午近４時駕車行經國道２號東向０．８公里處，車頭突然起火燃燒，後方有好心大巴士竟然有人提著滅火器衝下車，在消防車抵達前先幫忙滅火，令人感動。記者陳恩惠／翻攝
賴男今天下午近４時駕車行經國道２號東向０．８公里處，車頭突然起火燃燒，至於起火原因待釐清。記者陳恩惠／翻攝
賴男今天下午近４時駕車行經國道２號東向０．８公里處，車頭突然起火燃燒，至於起火原因待釐清。記者陳恩惠／翻攝
賴男今天下午近４時駕車行經國道２號東向０．８公里處，車頭突然起火燃燒，後方有好心大巴士竟然有人提著滅火器衝下車要幫忙，令人感動。記者陳恩惠／翻攝
賴男今天下午近４時駕車行經國道２號東向０．８公里處，車頭突然起火燃燒，後方有好心大巴士竟然有人提著滅火器衝下車要幫忙，令人感動。記者陳恩惠／翻攝
賴男今天下午近４時駕車行經國道２號東向０．８公里處，車頭突然起火燃燒，起火原因仍待調查。記者陳恩惠／翻攝
賴男今天下午近４時駕車行經國道２號東向０．８公里處，車頭突然起火燃燒，起火原因仍待調查。記者陳恩惠／翻攝

車道 桃園 國道

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