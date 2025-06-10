影／才上國2就起火！駕駛、乘客急逃生 網見這幕狂讚　

賴姓男子今午駕車搭載友人剛上國道2號，卻在東向0.8公里處大園路段，發現有異狀臨時靠邊停，正欲檢查時，車頭立刻竄出熊熊火焰，瞬間遭大火吞噬，所幸賴和乘客下車逃生無礙，車輛起火原因待調查。

國道第一公路警察大隊勤指中心今天下午3時57分據報，國道2號東向0.8公里大園路段，有1部白色自小客車的車頭起火燃燒，立刻通報線上巡邏車前往查看，同時通知桃園市119勤指中心派遣消防車到場，警消迅速分頭抵達現場，並封閉外側路肩進行處理。

國道警方調查，29歲賴男駕駛白色馬自達休旅車下午行經國道2號東向時，突然發現車輛有異狀，於是停靠路肩想檢查，沒想到車子才剛停好，車頭隨即起火燃燒，所幸賴男及時發現將車停下，與車上另名乘客下車逃生，未受到傷害也未波及其他車輛，火勢撲滅後，也通知拖吊車將半毀的車輛吊離，現場在下午4時47分完全排除，全線恢復通車，至於起火原因仍待消防進一步鑑識。

根據路況監視器顯示，賴男的白色自小客車起火燃燒之際，火勢受到強勁風勢不受控的向上竄燒，雖然賴男與乘客及時逃生，但因車上未備有滅火器無法救援，令人感動的是，賴男車後有輛大巴士也停在路肩，疑似乘客或駕駛，有2人提著滅火器跑向賴男的車，想協助撲滅，讓他除了感謝國道警方與桃園市消防局外，也感謝熱心幫忙的車友。