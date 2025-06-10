影／肇事駕駛疑毒駕？嘉義男騎士遭撞「空翻2圈半」 驚悚畫面曝光

嘉義市親水路今天上午發生小客車、機車車禍，現場有2名傷者，其中男騎士雙手疑似骨折變形，經警、消協助送醫，沒有生危險；監視器驚悚畫面曝光，騎士閃避不及遭小客車迎頭撞翻空中翻滾2圈半後重摔地面。警方在肇事車上發現疑似K盤等吸毒器具，持續調查中。

肇事過程被監視器側錄下來，畫面中小客車疑車速過快失控先擦撞路旁水泥護欄後，彈回路面2輪懸空與對向休旅車發生擦撞，接著又與前方機車迎頭撞上，機車閃避不及，騎士當場被撞飛，在空中翻轉2圈半後重摔落地，躺在地上呻吟、痛苦不已，畫面怵目驚心。

警方調查，今天上午9點多，20歲羅男駕駛黑色自小客車沿親水路東向西行駛至親水路第五河川分署大門前，疑似因車速過快失控擦撞路旁水泥護欄，又駛入對向車道，先擦撞1輛休旅車後，再與機車對撞，事故造成20歲駕駛及20歲重機騎士受傷，警、消獲報到場，立即將傷者送醫救治，沒有生命危險，雙方也沒有酒駕。不過，警方在肇事車上發現疑似K盤等吸毒器具，事故原因仍待進一步調查釐清。 車禍發生於嘉義市親水路第五河川分署大門前，分署人員馬上報案，並用雨傘騎士遮陽，有名疑似肇事駕駛也上前關切。圖／翻攝畫面 嘉義市親水路今天上午發生小客車、機車車禍，男騎遭撞飛空中翻滾，監視器驚悚畫面曝光。圖／翻攝畫面 嘉義市親水路發生汽、機車車禍，消防救護人員到場協助救援。圖／翻攝畫面 嘉義市親水路發生小客車、機車車禍監視器驚悚畫面曝光，男騎遭撞飛空中翻滾2圈半後重摔地面。圖／翻攝畫面

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