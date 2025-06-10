快訊

奧地利驚爆校園槍擊！學生、教師傷亡「至少8死」 傳槍手飲彈自轟

濫用公務車燒進文化部！史哲遭爆搭車去推拿 挨酸研究青草藥文化

聽新聞
0:00 / 0:00

影／肇事駕駛疑毒駕？嘉義男騎士遭撞「空翻2圈半」 驚悚畫面曝光

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市親水路今天上午發生小客車、機車車禍，現場有2名傷者，其中男騎士雙手疑似骨折變形，經警、消協助送醫，沒有生危險；監視器驚悚畫面曝光，騎士閃避不及遭小客車迎頭撞翻空中翻滾2圈半後重摔地面。警方在肇事車上發現疑似K盤等吸毒器具，持續調查中。

肇事過程被監視器側錄下來，畫面中小客車疑車速過快失控先擦撞路旁水泥護欄後，彈回路面2輪懸空與對向休旅車發生擦撞，接著又與前方機車迎頭撞上，機車閃避不及，騎士當場被撞飛，在空中翻轉2圈半後重摔落地，躺在地上呻吟、痛苦不已，畫面怵目驚心。

警方調查，今天上午9點多，20歲羅男駕駛黑色自小客車沿親水路東向西行駛至親水路第五河川分署大門前，疑似因車速過快失控擦撞路旁水泥護欄，又駛入對向車道，先擦撞1輛休旅車後，再與機車對撞，事故造成20歲駕駛及20歲重機騎士受傷，警、消獲報到場，立即將傷者送醫救治，沒有生命危險，雙方也沒有酒駕。不過，警方在肇事車上發現疑似K盤等吸毒器具，事故原因仍待進一步調查釐清。

車禍發生於嘉義市親水路第五河川分署大門前，分署人員馬上報案，並用雨傘騎士遮陽，有名疑似肇事駕駛也上前關切。圖／翻攝畫面
車禍發生於嘉義市親水路第五河川分署大門前，分署人員馬上報案，並用雨傘騎士遮陽，有名疑似肇事駕駛也上前關切。圖／翻攝畫面
嘉義市親水路今天上午發生小客車、機車車禍，男騎遭撞飛空中翻滾，監視器驚悚畫面曝光。圖／翻攝畫面
嘉義市親水路今天上午發生小客車、機車車禍，男騎遭撞飛空中翻滾，監視器驚悚畫面曝光。圖／翻攝畫面
嘉義市親水路發生汽、機車車禍，消防救護人員到場協助救援。圖／翻攝畫面
嘉義市親水路發生汽、機車車禍，消防救護人員到場協助救援。圖／翻攝畫面
嘉義市親水路發生小客車、機車車禍監視器驚悚畫面曝光，男騎遭撞飛空中翻滾2圈半後重摔地面。圖／翻攝畫面
嘉義市親水路發生小客車、機車車禍監視器驚悚畫面曝光，男騎遭撞飛空中翻滾2圈半後重摔地面。圖／翻攝畫面

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

車禍 監視器 毒駕 吸毒 交通事故

延伸閱讀

拜月老條件要說多詳細？台北女找到真愛：神明要我住嘉義

【作家餐桌2.0】陳俊文／甘苦人的補湯：嘉義正老牌草魚湯

嘉義神經科醫師真的崩盤了 醫示警下一波恐是這些區域

英國BP插旗台灣光電 嘉義布袋115MW漁電共生案場動工、明年併網

相關新聞

影／台中女高中生失聯6天 家屬急協尋警今找到人

台中市沈姓女高中生在4日離校後不知去向，家屬在網路刊登尋人啟事，希望外界幫忙協助找人，沈父昨天也接受媒體採訪，擔心女兒被...

影／肇事駕駛疑毒駕？嘉義男騎士遭撞「空翻2圈半」 驚悚畫面曝光

嘉義市親水路今天上午發生小客車、機車車禍，現場有2名傷者，其中男騎士雙手疑似骨折變形，經警、消協助送醫，沒有生危險；監視...

影／才上國2就起火！駕駛、乘客急逃生 網見這幕狂讚　

賴姓男子今午駕車搭載友人剛上國道2號，卻在東向0.8公里處大園路段，發現有異狀臨時靠邊停，正欲檢查時，車頭立刻竄出熊熊火...

凶嫌注定落網？未被當海邊浮屍 多種巧合替酒店女申冤

花蓮市太平洋公園海岸邊前天出現女浮屍，警方發現女子手腕上有10多條割腕傷疤，原以為是自殺，正好有民眾報案在1公里遠的化仁...

台南30日內死亡事故人數減19人 交通死傷創3年新低

交通部路政及道安司司長黃運貴今率隊考評南市2024年各項道安成果，交通局表示，全市30日內死亡事故人數減少19人，降幅6...

無妄之災？載殺酒店女惡男遭調查 司機喊冤不知情

北市林姓酒店小姐「酒窩」被呂男帶出場3天花蓮旅遊，林女找熟識的姜姓司機包車，3天下來包車費約2萬元。姜男供稱跟往常一樣開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。