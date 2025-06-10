凶嫌注定落網？未被當海邊浮屍 多種巧合替酒店女申冤

林姓酒店小姐遺留在化仁海堤看到鞋子、手機與香水，警方比對手機照片確認身分，及時調閱監視器逮到凶手。圖／警方提供

花蓮市太平洋公園海岸邊前天出現女浮屍，警方發現女子手腕上有10多條割腕傷疤，原以為是自殺，正好有民眾報案在1公里遠的化仁海堤看到鞋子、手機與香水，警方比對手機照片就是在北邊被發現的林姓女子所有，及時調閱監視器竟看到2小時前的犯案過程，多種巧合顯示冥冥之中凶嫌注定落網。

33歲林姓女子花名為「酒窩」，年輕時從中部北上在酒店工作，透過經紀公司在台北市中山區某酒店坐檯，由於嘴巴甜、交際手腕不錯，讓26歲呂男喜歡上「暈船」，呂男經常私訊林女聊天，但林女都是基於工作禮貌回應，偶爾被呂男框出場到外縣市旅遊兩、三天。

呂男日前約定林女7日到花蓮旅行，卻在8日化仁海堤發生肢體衝突，呂男疑似因金錢糾紛，出拳毆打林女，林女拿漂流木反擊，不敵呂男又用漂流木與石頭攻擊；過程中林女頭部被按壓在地失去意識，接著被呂男拖行丟入海中溺斃。

花蓮外海有黑潮經過，海流大多由南往北，當天海風並不強勁，林女遺體沒有被海浪帶到更遠的外海，而是從南邊化仁海堤漂到約1公里遠的太平洋公園，案發2小時左右就被岸邊民眾發現，否則時間一久，遺體被礁石碰撞，恐難以認定遭殺害；剛好另有人發現化仁海堤鞋子、手機與香水，警方確認就是林女所有。

警方除了發現林女頭部有傷，看到手機裡當天林女跟呂男自拍合影，直覺與呂男有關，隨即調閱水利署架設在海巡的監視器，這才發現整起案件是駭人聽聞的凶殺案，呂男殘忍拖行行徑全被拍下。事實上，該監視器主要用來監測海堤水情，只要過24小時畫面就會被洗掉，好在及時調閱監視器畫面，保留關鍵犯案證據。

據了解，初步相驗後，檢警發現林女後腦有大面積瘀青，頭骨也有碎裂的情況，疑似生前遭鈍器重擊，預計明天安排解剖，釐清詳細死因。

發生突然的噩耗，林女的姊姊、妹妹昨天趕到花蓮認屍，據了解，姊妹倆知道林女在做酒店，想要隱蔽林女的死訊，不想讓家裡長輩知道，不過消息已傳到長輩耳裡悲痛欲絕；林女在異鄉從事酒店工作，經常匯錢回家貼補家用，相當照顧家人。

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