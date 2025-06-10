台南30日內死亡事故人數減19人 交通死傷創3年新低

交通部路政及道安司今天考評南市2024年各項道安成果。圖／南市交通局提供

交通部路政及道安司司長黃運貴今率隊考評南市2024年各項道安成果，交通局表示，全市30日內死亡事故人數減少19人，降幅6.4%，受傷事故人數減少962人，降幅1.6%，交通事故死傷人數為近3年新低。其中，機車、年輕族群、自行車、酒駕等交通事故防制作為均有明顯成效，中央給以肯定，並期許持續推動各項維護市民安全用路環境的政策。

市長黃偉哲表示，台南市政府相當重視各項交通安全工作推動，他每月都主持道安會報，南市道安團隊也群策群力推動各項工作，同時依防制成效滾動檢討精進，不僅藉由分析交通事故特性及發生地點，進行易肇事路段口交通動線提升措施的交通工程，大數據分析部分事故屬民眾違規或疏失所致，透過科技執法手段來維護交通秩序，且深入鄰里社區推動體驗式道安宣導，共同為民眾用路安全而努力。

交通局長王銘德說，道安團隊透過近5年交通事故數據分析及特性梳理，以機車、行人、自行車、高齡者及18至24歲青年族群為重點對象，推動「道路交通安全提升計畫」執行九大重點防制工作。短期加強執法力度與準度、中長期提升道路與交通設施安全環境，並搭配多元管道推動交安教育宣導，對症下藥以降低交通事故風險。

交通部司長黃運貴在綜合座談時肯定南市府道安團隊守護市民交通安全的成果，除了貫徹國家道路交通安全綱要計畫防制工作外，更因地制宜精進各項防制工作及精進作為，期勉建構以人為本的道路交通安全環境，逐步邁向道路交通事故零死亡的願景。