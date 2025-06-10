無妄之災？載殺酒店女惡男遭調查 司機喊冤不知情

林姓酒店小姐「酒窩」被呂男帶出場3天花蓮旅遊慘遭殺害，檢方因殺人情節重大諭姜姓司機交保30萬元，不過司機喊冤稱沒錢，才改10萬元交保。記者王思慧／攝影

北市林姓酒店小姐「酒窩」被呂男帶出場3天花蓮旅遊，林女找熟識的姜姓司機包車，3天下來包車費約2萬元。姜男供稱跟往常一樣開車載客，車輛停在遠處等人，對於呂男犯案一概不知。由於沒有證據司機協助犯案，涉案情節較低，檢方因殺人情節重大諭交保30萬，不過司機喊冤稱沒錢，才改10萬元交保。

26歲呂男近一年頻繁到台北市某酒店消費，經常點林女的檯陪酒，也框下帶出場伴遊，林女都會找姜姓男子包車。姜男稱，過去載過呂男、林女去南部等處旅遊，自己只認識林女，雙方配合1、2年，僅是工作夥伴關係，與客人呂男並不熟識，也曾載林女跟其他客人出遊。

沒想到，8日下午2時許呂男與林女在化仁海堤不明原因爆發衝突，呂男出拳毆打林女，按壓她的頭部在地而失去意識，接著拖行丟入海中；呂還一度冷血回頭查看，確認林沒動靜才離去，案發過程全被水利署建置的岸邊監視器拍下。

姜男堅稱，案發當時，只載呂男與林女到化仁海堤，自己沒有跟著下車在車上等人，對於兩人之間的恩怨不清楚，單純載客人而已，也不知道呂男犯案。

檢警調查，姜姓司機沒有證據參與犯案，無法認定是共犯，涉案情節比較低，無羈押必要；不過因殺人案案情重大，檢方諭令交保30萬元，姜男一時拿不出這麼多錢，覓保無著，因此改為10萬元交保。

據了解，呂男帶林女出場加上司機，花費超過5萬元，訂高級飯店四人房，司機跟著客人一起住宿。這次姜男7日深夜從台北開到花蓮，先在新城鄉某飯店留宿，因在房間抽菸被趕出來，飯店還求償6000元，3人轉往吉安一間高級酒店登記住宿，但由於未到入住時間，下午1時許載往吉安鄉化仁海堤，呂男殺害林女後，表示行程提早結束，姜男稱不知情返回北部，仍被警方拘提到案。