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影／駕駛視線全遭遮蔽！貨車國道不明原因起火 濃煙直竄天際
國道1號南向100公里處新竹系統路段，今天下午2時許，一輛大貨車不明原因在外側車道起火，不到幾分鐘整台車陷入火海，所幸駕駛第一時間逃出，無人受困受傷，不過由於濃煙直竄天際，一度遮蔽國道視線，警方也呼籲用路人行經小心視線不佳。
據了解，該大貨車今天運載化妝品南下，未料在行經新竹路段時，不明原因起火燃燒。消防人員獲報後趕抵現場，拉水線全力灌救，所幸未釀人員傷亡。由於事故占據路肩，濃煙遮蔽國道視線，警方已在場疏導，提醒用路人經過時減速慢行、小心濃煙視線不佳。
警方呼籲，火燒車可能因素包含機械零件、人為兩類，機械零件因素包含引擎過熱、馬達故障、不當改裝、零件老舊、排氣熱源等，人為因素則有事故意外、車內放置易燃物等。駕駛人應定期檢修車輛，隨時檢視水箱水及電瓶水是否不足，胎紋及胎壓有無符合規定，如有相關情形，盡快至保養廠進行維修保養。
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