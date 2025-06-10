影／駕駛視線全遭遮蔽！貨車國道不明原因起火 濃煙直竄天際

國道1號南向100公里處新竹系統路段，今天下午2時許，一輛大貨車不明原因在外側車道起火，不到幾分鐘整台車陷入火海，所幸駕駛第一時間逃出，無人受困受傷，不過由於濃煙直竄天際，一度遮蔽國道視線，警方也呼籲用路人行經小心視線不佳。

據了解，該大貨車今天運載化妝品南下，未料在行經新竹路段時，不明原因起火燃燒。消防人員獲報後趕抵現場，拉水線全力灌救，所幸未釀人員傷亡。由於事故占據路肩，濃煙遮蔽國道視線，警方已在場疏導，提醒用路人經過時減速慢行、小心濃煙視線不佳。