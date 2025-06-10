停車場管理不當？車停東港被偷開還遭撞爛 車主在小琉球傻了：人員竟說不知道
一名吳姓通緝犯5月20日在屏東東港某停車場，將一輛車偷開出去後，載著張女友出遊，後來他先下車並要女友把車開回去放，沒想到女友技術不佳，竟將車子撞爛；事後吳嫌也被警方查獲，如今已入監服刑。車主當時正在小琉球度假，知情後完全傻眼。
該網友在Treads發文指出，5月21日他在脆看到一則貼文影片，發現他停在東港碼頭某停車場的車竟然被撞爛，當時他人正在小琉球。「我非常震驚，全家都在小琉球，怎麼車子會被撞爛？打電話詢問停車場人員，竟然說不知道！我們早上上班它就變這樣。」
他打電話給老闆，結果竟說昨天被破壞大門偷開出去。該網友質疑，為什麼破壞大門就可以開出去？因為交給他們保管的鑰匙都放在車內。該網友隨後到東港的派出所做筆錄；又去停車場看，發現連一支監視器都沒有。
該網友表示，事發後聽朋友說也有被偷開出去的經驗；而停車場老闆只有當天跟去做筆錄，就沒有後續，也聯絡不到人，整間店的管理令人堪憂。他也提醒要來小琉球的遊客，慎選停車場，並注意車子情況。
據了解，23歲的吳男是該停車場的離職員工，因對停車場狀況十分熟悉，才會入場偷開車。警方調查，吳嫌因竊盜罪被判刑後未入監服刑，逃逸後遭通緝，5月20日潛入該停車場，偷車載19歲的張姓女友出去出遊。
後到一處吳嫌先行下車，要女友將車開回停放，沒想到女友技術太差，回程時在東港進德大橋上竟將車子撞爛，卡在橋邊，車頭凹陷、零件四散。而吳男事後在路上被警方查緝到案，如今已入監服刑。東港警分局將於完成調查程序後，依竊盜罪全案移送屏東地檢署偵辦。
對此停車場老闆也發聲明指出，事發當天已報警處理，此車留鑰匙是方便車主其他親屬朋友開，不強迫客人留鑰匙。車行估價車子約20萬元左右，他也有意賠償25萬，但車主要求40萬賠償，非無誠意處理。
老闆表示，三方都是受害者，尊重車主要走法院，肇事的張小姐也提出要調解或法院處理，現在走程序。他也指責車主和網友，「車主為了帶風向顛倒是非，請網友留言謹慎…至於車主網路上的言論，若有危害名譽，會截圖提告。」
對此車主反問，為什麼破壞大門就開得到車？鑰匙哪裡來的？留鑰匙在那邊就不用保管好，直接放車上？車主氣憤表示，車行估價25至26萬，但車子被偷開出去難道只賠估價？後來打電話、傳訊息給老闆都沒回，現在也確實在走法律程序，哪有不實言論？
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