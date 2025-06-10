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忙救災還得幫分裝？花蓮13萬組防災包疑動用隊員 消防局駁斥

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮縣政府採購13萬組緊急避難包及救難包，將分送全縣各家戶。記者王燕華／攝影
花蓮縣政府採購13萬組緊急避難包及救難包，將分送全縣各家戶。記者王燕華／攝影

花蓮縣政府採購13萬組防災包，近日將透過鄉鎮公所發送，有議員質疑動用消防員分裝、鄰里長分送並不合理；消防局長吳兆遠澄清，消防員只是協助搬上車，並未參與分裝，並有編列工作費，比照選票方式請鄉鎮公所協助發送。

去年403地震後，縣府決定發送家戶防災包，每組包含緊急避難包及救難包各一，緊急避難包為雙肩背包，背面印有常備物品清單，內附檢核表，提醒民眾定期檢視內容物，救難包為小型收納包，含LED手電筒、三角巾、OK繃、酒精棉片、彈性繃帶等基本急救用品，共採購13萬組，總經費6500萬元。

無黨籍縣議員楊華美今天質詢時質疑，縣府花大錢採購防災包，卻不請廠商分配、安裝，她收到陳情，應該負責打火、救災的消防人員，卻被要求幫忙，也有村鄰長抱怨要代為分送。

民進黨籍縣議員胡仁順在臉書表示，縣府採購防災包確實是在罷免前，與罷免無關，但發出前竟然是堆在消防隊內，這些包包需要組合，竟然是讓消防員組？真的是太扯。他認為，目前時機敏感，提醒若村里鄰長發送時提到反罷免、不同意、傅崐萁，或有相關暗示，都可以檢舉。

國民黨籍的韓林梅則認為，透過村里鄰長分送很正常，她曾聽過有里長喜歡自己分送，可以和里民互動、拉近距離。

消防局長吳兆遠表示，防災包量大是向幾家廠商採購，目前先放在各分隊車庫，預計19日起由鄉鎮公所發送，月底前完成。因數量很多空間有限，且蝴蝶颱風又要來了，正積極聯絡鄉鎮公所提出可以放置的地點，將載運過去，過程中可能會請消防人員協助搬上車，但絕對沒有協助分裝。

吳兆遠表示，請村里鄰長分送到家戶，是比照選票發放方式，也有編列工作費，先前已和鄉鎮公所開會，沒有聽到反對的意見。

花蓮縣政府日前展示採購的救難包，含三角巾、紗布塊等急救用品。記者王燕華／攝影
花蓮縣政府日前展示採購的救難包，含三角巾、紗布塊等急救用品。記者王燕華／攝影
花蓮縣消防局長吳兆遠（右）會後向縣議員楊華美解釋，並未要求消防人員分裝。記者王燕華／攝影
花蓮縣消防局長吳兆遠（右）會後向縣議員楊華美解釋，並未要求消防人員分裝。記者王燕華／攝影

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