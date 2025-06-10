影／計程車下華翠大橋竟闖紅燈 新北女騎士遭撞慘死

新北市板橋區縣民大道與民生路口今天中午發生死亡車禍。68歲胡男開計程車行經該路口時，竟闖越紅燈猛撞要從民生路右轉進入縣民大道的轎車及張女騎乘的機車，張女當場失去生命跡象，送醫後仍宣告不治。車禍原因及肇責歸屬仍待警方釐清。

海山分局今天中午12時46分獲報，縣民大道與民生路口發生一起交通事故，警方趕抵現場發現2輛轎車與1輛機車發生碰撞，機車騎士張女當場失去生命跡象，送醫急救後仍因傷重宣告不治。

經了解，肇事的68歲計程車司機胡男，當時自華翠大橋下橋後沿縣民大道三段直行往車站方向行駛，行經民生路口時疑因未注意號誌已轉換，闖越紅燈猛撞從民生路右轉進入縣民大道的轎車及機車，騎士張女當場失去生命跡象送醫不治，肇事的胡男及被撞的轎車駕駛甄男則未受傷。