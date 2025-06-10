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香港籍貨輪撞毀高雄港碼頭「1船沉沒」 台船恐損失千萬

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導

中鋼運通公司外租的一艘香港籍散裝貨輪明鴻輪，昨日晚點7時載運完鐵礦砂，準備從高雄港出港時偏離航道，擦撞高雄港碼頭，高雄港務公司後續派大馬力拖船協助，過程疑因湧浪過大，導致該海域停泊的台船12號纜繩斷裂和台船8號沉沒，無人員傷亡，估計損失近千萬。該貨輪已遭管制出港，航港局將調查海事事件、釐清責任。

總重94955噸的香港籍散裝貨輪「明鴻輪(PACIFIC CENTURY)」9日從澳洲至高雄港98碼頭卸載37987噸鐵礦後，晚間6點19分申請出港，並安排2位引水人領航出港作業，港務港勤公司安排3艘拖船協助拖帶，但船隻7點13分駛離98碼頭後時，即被發現過於靠近89號碼頭，發生撞擊。

該船左舷不慎碰觸89至90號碼頭轉角處，碼頭監視器柱子遭撞斷，岸上電纜也被扯斷，港務分公司後續派拖船協助時，又造成原泊於該處水域的台船8號（小型工作船）沉沒和台船12號（拖船）斷纜，所幸當時均無人在船上，無人員傷亡，台灣港務公司7點26分接獲航管中心通報，已請台船在沉船處圍設攔油索，確認無油汙染通報。

臺灣港務股份有限公司高雄分公司今早8點半至現場會勘碼頭損害情況，後續將依實際責任歸屬向責任方求償。港務公司表示，昨晚7點45分已加派一拖船前往協助，高雄港引水辦公室也加派2位資深引水人登輪協助將該輪回靠98號碼頭，該輪後續由航港局南航中心及運安會進行相關調查作業。

據了解，該船為中鋼運通公司（中運公司）外租船舶，9日晚間載運西澳鐵礦砂，從高雄港二港口出海，卻在港內航行過程偏離航道，發生撞擊事件，現已遭管制出港，停靠在98號碼頭；中運公司表示，明鴻號所屬船東為新加坡航商，中運公司承租該船舶於9日完成鐵礦砂載運卸料後，雙方承租合約即已完成，但船舶返程出港撞到台船碼頭，將由航港局調查，中運公司已通知船東，船東保險公司將出面協調後續事宜。

航港局表示，航港局南部航務中心已啟動海事行政調查，並管制該船出港，航務中心調查人員及PSCO（港口國管制檢查員）今早已登船檢查和蒐證，要求船方提供VDR（船舶航行資料紀錄器），後續將安排船員、引水人及相關當事人配合海事詢問，以釐清 事故原因及有無違反航政法規。

回靠98號碼頭的明鴻輪船艉局部特寫。圖／港務公司提供
回靠98號碼頭的明鴻輪船艉局部特寫。圖／港務公司提供
南部航務中心調查人員及PSCO（港口國管制檢查員）今早已登船檢查及蒐證。圖／航港局提供
南部航務中心調查人員及PSCO（港口國管制檢查員）今早已登船檢查及蒐證。圖／航港局提供
台船12號拖船因此事件造成斷纜，詳細事故原因待航港局啟動海事事件後的調查結果。圖／港務公司提供
台船12號拖船因此事件造成斷纜，詳細事故原因待航港局啟動海事事件後的調查結果。圖／港務公司提供

高雄港 航港局 碼頭

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