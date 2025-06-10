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影／台南某高工學生慶生玩過頭 壽星遭保鮮膜綑綁、扔鞭炮

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

台南某高工學生慶生玩過頭，相約到嘉義縣布袋鎮新塭運動公園，卻將壽星綑綁在籃球場柱子上，輪流朝他丟擲點燃鞭炮，甚至還將影片Po上網標註「虎爺再世」，離譜行徑引起輿論譁然，因涉嫌破壞公物及製造髒亂，警方也循線追查，通知環保局做筆錄及裁罰。

據畫面顯示，一群高中生在布袋新塭運動公園慶生，至少有7名學生參與惡搞，將壽星被綁在籃球場柱子，盡管他高喊「會死啦！」，仍被強行以保鮮膜、膠帶綑綁，眾人嬉笑圍觀，甚至扔擲點燃的鞭炮，上傳影片至Instagram，寫下「虎爺在世」字句。

嘉義縣警察局布袋分局表示，經調查該事件發生在本月8日晚上9時多，涉事少年為台南某高工學生，目前未接獲正式報案，初步了解為友人間的惡搞行為，壽星本人並未受傷，亦未表示有意提出告訴，但仍有損壞公物及製造環境髒亂，後續將通知環保局釐清，依法裁處。

警方提醒，青少年從事慶生活動應以安全為優先，影片中涉及在公有設施進行危險行為並造成環境髒亂，若涉及危險行為，不僅可能傷及當事人，也將面臨法律責任，呼籲民眾若發現類似不當行為，應即時通報警方或相關單位，共同維護公共秩序與安全。

台南某高工學生慶生玩過頭，壽星遭保鮮膜綑綁、扔鞭炮，警方通知環保局進一步做筆錄及裁罰。翻攝自社會事新聞影音
台南某高工學生慶生玩過頭，壽星遭保鮮膜綑綁、扔鞭炮，警方通知環保局進一步做筆錄及裁罰。翻攝自社會事新聞影音
台南某高工學生慶生玩過頭，壽星遭保鮮膜綑綁、扔鞭炮，警方通知環保局進一步做筆錄及裁罰。翻攝自社會事新聞影音
台南某高工學生慶生玩過頭，壽星遭保鮮膜綑綁、扔鞭炮，警方通知環保局進一步做筆錄及裁罰。翻攝自社會事新聞影音

環保局 影片 嘉義

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