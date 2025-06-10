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工人使用切割器不慎割傷命根子 是否影響生育還待觀察

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

一名裝潢工人昨天傍晚在彰化縣花壇鄉一處住家使用圓盤切割器施工時，不慎割傷自己右大腿內側及生殖器，傷口達10公分，右睪丸外漏，血流如注，彰化基督教醫院今天表示，已動手術重建他的輸精管以及相對應血管，是否會影響生育還須住院觀察。

彰化縣消防局昨天下午5時37分許接獲報案，指花壇鄉中正路一處住宅3樓在裝潢施工時，有一名工人使用圓盤切割器施工時，不慎切割傷右大腿內側及生殖器，立即調派救護車前往救護，發現傷口達10公分，右睪丸外漏，血流不止，給予清洗傷口、包紮止血，並由員警協助將他搬到2樓，送往彰化基督教醫院救治。

彰化基督教醫院今天上午說明這名裝潢工人後續治療情況，表示他送來急診之後，初步評估生殖器是有外露的現象，到院後，彰基立即會診泌尿外科醫師，後續也協同整形外科醫師一起進開刀房處理，將輸精管以及相對應血管重建，

彰基表示，經這名裝潢工人術後血流狀況已有恢復，生命徵象穩定，但是術後的後續狀況會如何，還需要進一步的觀察才有辦法確定。

彰基表示，從這名裝潢工人的傷口判斷，應該是被像圓形的砂輪機比較利的切割器割到，依疼痛指數是偏高的，是否會影響到生育功能，要後續住院觀察，才有辦法確定。

一名裝潢工人昨天傍晚使用圓盤切割器施工時，不慎割傷自己右大腿內側及生殖器，睪丸外漏，收治的彰基今天表示，已動手術重建他的輸精管以及相對應血管，是否會影響生育還須住院觀察。圖／民眾提供
一名裝潢工人昨天傍晚使用圓盤切割器施工時，不慎割傷自己右大腿內側及生殖器，睪丸外漏，收治的彰基今天表示，已動手術重建他的輸精管以及相對應血管，是否會影響生育還須住院觀察。圖／民眾提供

工時 工人

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