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北市男假鈔還債、兌真幣遭訴 缺硬幣還催業者匯款補齊

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

楊姓男子持假鈔到台北市某自動選物店兌幣得手3000餘元，見兌幣機硬幣不足，還聯繫業者轉帳補齊款項，另以11張千元假鈔還債，業者、債主發覺異狀報警提告，士林地檢署日前偵結依行使偽造通用紙幣罪嫌起訴。

起訴指出，楊男持有22張千元假鈔，2023年8月11日晚上6時許到自動選物店，以假鈔投入兌幣機換取3000元等值10元硬幣，隔日食髓知味再度上門兌幣，見兌幣機內硬幣不足，還聯繫選物店業者處理，陳姓業者立刻轉帳匯款630元給楊男。

同年月21日下午3時許，楊男在台北市大同區南京西路、太原路口遭遇周姓債主，當場交付11張千元假鈔還債。陳姓業者、周姓債主事後發現鈔票有異，報警處理，檢警旋即展開偵辦。

楊男到案坦承犯行，檢方清查相關筆錄、監視器畫面、假鈔等證物後，認定楊男涉嫌刑法「行使偽造通用紙幣罪」，罪嫌明確，偵結依法起訴，向法院聲請沒收扣案假鈔及不法所得。

士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影

硬幣 北市 假鈔

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