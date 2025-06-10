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影／高空煙火和鞭炮丟垃圾車害爆炸 北市環保局要報警逮人

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導

北市內湖昨天下午發生垃圾車車斗內爆炸事件，大批民眾見狀紛紛走避，清潔隊員緊急拿滅火器撲滅，現場清查發現多個高空煙火與鞭炮。環保局今表示，下午將報警調查，若查出行為人，將依公共危險罪嫌移送法辦。

從曝光的監視畫面可見，許多人提著大包小包的垃圾往垃圾車前進時，車斗內部突冒出白煙且愈來愈多，眾人趕緊往後退，不久便發生多次爆炸，伴隨濃煙、火花與聲響，2名清潔隊員緊急拿起滅火器朝車斗內部噴灑。

內湖區清潔隊長蔡仲益表示，垃圾壓縮車昨下午近6時行經安康路收運，待民眾將垃圾丟入後壓縮，車斗裡稍微冒煙，駕駛還聽到裡頭有爆竹聲，他直覺應是有人在垃圾夾雜鞭炮所致。駕駛跟清潔隊同仁依據經驗，如果第一時間把車斗打開，鞭炮可能會傷及丟垃圾的民眾，因此現場並沒有打開，直至鞭炮燃燒完，再用2支滅火器撲滅，費時10至15分鐘。

他說，當下立即反應並致電消防隊，消防隊抵達時，現場已經完成滅火；為了安全起見，倒出垃圾，再請消防隊確認後澆水，完全熄火後，發現5、6個高空煙火與4、5串鞭炮。第一時間未打開車斗，符合SOP，消防隊對此肯定清潔隊處理良好。

蔡仲益指出，環保局垃圾壓縮車、廚餘車、回收車等車輛，至少配有1支滅火器。清潔隊平常工作辛苦，可能沒辦法檢查民眾拿出來的垃圾包，他呼籲，電池、行動電源、高壓噴霧、洗廁劑殘留腐蝕性液體的瓶罐、金紙與香灰餘燼、炮竹、碎玻璃、水銀溫度計等，容易發生爆炸，不宜夾帶在垃圾包。

北市一輛垃圾壓縮車昨下午近6時行經安康路收運時，車斗內部突冒煙起火。圖／北市環保局提供
北市一輛垃圾壓縮車昨下午近6時行經安康路收運時，車斗內部突冒煙起火。圖／北市環保局提供
北市內湖昨天下午發生一輛垃圾車車斗內爆炸事件。圖／北市環保局提供
北市內湖昨天下午發生一輛垃圾車車斗內爆炸事件。圖／北市環保局提供
北市一輛垃圾壓縮車昨下午近6時行經安康路收運時，車斗內部突冒煙起火。圖／北市環保局提供
北市一輛垃圾壓縮車昨下午近6時行經安康路收運時，車斗內部突冒煙起火。圖／北市環保局提供
北市環保局清潔隊昨至內湖收運時，垃圾車車斗內部突然冒煙、爆炸。圖／北市環保局提供
北市環保局清潔隊昨至內湖收運時，垃圾車車斗內部突然冒煙、爆炸。圖／北市環保局提供

爆炸 消防隊 斗內

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