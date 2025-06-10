桃園3女大生慶生登山拍照竟迷路 消防隊：別小看小山

炎炎暑季登山健行民眾大增，桃園市一對雙胞胎等女大生3人，日前趁生日前假日至桃園、新竹交界的石牛山登山拍照慶生，當天下午誤走下山捷徑迷路，害怕緊急求援，桃園市復興消防分隊上山救援脫困，消防局第四大隊今天上午表示，健行登山千萬別小看小山，行前備妥簡易裝備、告知家人，依告示而行別走捷徑。

消防局復興分隊指出，家住南桃園就讀大學的一對雙胞胎姊妹及同學共3名女大生，日前假日趁雙胞胎女大生生日前，結伴前往桃、竹交界海拔671公尺的石牛山登山健行及拍攝美照，3人自新竹縣關西登山口入山，經過671公尺山頂標示，疑似想走捷徑下山，至當天下午3時多，走至芒草遍布、不熟悉山路迷路擔心走錯路，緊急求助。

山區道路常發生登山客迷路、山難事故，復興消防隊員據報上山救援，要根據3名女大生手機定位，發現3人已遠離石牛山登山步道2公里多，立即要求3 人停在原地，隊員循線上山救援脫困，3女大生見隊員才舒解緊張情緒，也適時與救援隊員拍下「美美可愛」的合照表達感謝。

消防局第四大隊表示，夏季民眾登山健行增加，提醒民眾登山客，上山拍攝美照也要做好行前準備，別小看海拔幾百公尺的小山，須知並非大山才會迷路，小山健行也要簡易裝備輕裝健行，最好穿著排汗輕便服裝，手機之外，攜帶登山背包、水壺、雨衣、登山杖、行動電源等裝備，行前告知家人，登山健行依告示往返，不要走不熟悉的捷徑，避免迷路危險。