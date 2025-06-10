外籍教授夜騎單車受困台東197道路 警消花5小時平安尋獲

昨晚豪雨導致台東197縣道瑞源路段坍塌阻斷交通，道路泥濘深及膝蓋，一名騎乘單車前往池上找家人的外籍教授受困坍方處無法下山，警方獲報後會同消防局人員前往救援，今天清晨5點左右尋獲救出，所幸人平安無事。

昨晚一對外籍夫妻著急前往池上分駐所報案，自稱他們48歲兒子自台東市出發，騎乘自行車沿197縣道，本欲至池上會合，但卻在途中失聯，且手機電量不足受困山區。

消防局指出，昨晚11點49分接獲通報，起初正確位置不清楚，派遣鹿野、延平分隊、關山大隊，共計出動4車9人前往找尋，直至今天凌晨1點40分確定人平安，但因道路坍方車輛無法到達，徒步救援時間需要1.5小時，直至凌晨3點40分，救援人員終於接觸到受困者，架設繩索救人，清晨近6點送抵鹿野分隊。

警方說明，昨晚連同報案人驅車趕往197縣道鸞山段，會同多名熱心村民展開搜尋，沿途以巡邏車喊話器呼叫，經持續搜救，最終在26.5公里處發現受困男子，該男子受困於坍方處對側，警方與家屬用中英文夾雜喊話，確認精神狀況良好，人沒有受傷。