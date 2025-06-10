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外籍教授夜騎單車受困台東197道路 警消花5小時平安尋獲

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導

昨晚豪雨導致台東197縣道瑞源路段坍塌阻斷交通，道路泥濘深及膝蓋，一名騎乘單車前往池上找家人的外籍教授受困坍方處無法下山，警方獲報後會同消防局人員前往救援，今天清晨5點左右尋獲救出，所幸人平安無事。

昨晚一對外籍夫妻著急前往池上分駐所報案，自稱他們48歲兒子自台東市出發，騎乘自行車沿197縣道，本欲至池上會合，但卻在途中失聯，且手機電量不足受困山區。

消防局指出，昨晚11點49分接獲通報，起初正確位置不清楚，派遣鹿野、延平分隊、關山大隊，共計出動4車9人前往找尋，直至今天凌晨1點40分確定人平安，但因道路坍方車輛無法到達，徒步救援時間需要1.5小時，直至凌晨3點40分，救援人員終於接觸到受困者，架設繩索救人，清晨近6點送抵鹿野分隊。

警方說明，昨晚連同報案人驅車趕往197縣道鸞山段，會同多名熱心村民展開搜尋，沿途以巡邏車喊話器呼叫，經持續搜救，最終在26.5公里處發現受困男子，該男子受困於坍方處對側，警方與家屬用中英文夾雜喊話，確認精神狀況良好，人沒有受傷。

據了解，該名外籍男子自稱是一名教授，昨晚騎腳踏車要去池上找家人，因不熟悉台東路況，透過GOOGLE 導航指引他行走197山區道路，後來迷路又遇下雨土石崩塌，導致受困一整晚。

外籍男子受困197縣道，警消最終在26.5公里處發現受困男子，但道路中斷無法接觸對方。圖／警方提供
外籍男子受困197縣道，警消最終在26.5公里處發現受困男子，但道路中斷無法接觸對方。圖／警方提供
外籍單車騎士深夜受困197道路坍方處，成功獲救後在消防分隊清洗公路車。圖／警方提供
外籍單車騎士深夜受困197道路坍方處，成功獲救後在消防分隊清洗公路車。圖／警方提供
一名外籍單車騎士深夜受困197道路坍方處，警消獲報連夜救援。圖／台東縣消防局提供
一名外籍單車騎士深夜受困197道路坍方處，警消獲報連夜救援。圖／台東縣消防局提供
一名外籍單車騎士深夜受困197道路坍方處，警消獲報連夜救援。圖／台東縣消防局提供
一名外籍單車騎士深夜受困197道路坍方處，警消獲報連夜救援。圖／台東縣消防局提供
外籍教授深夜受困197道路坍方處，因交通受阻無法前進，救難人員徒步前往受困處將人救出。圖／台東縣消防局提供
外籍教授深夜受困197道路坍方處，因交通受阻無法前進，救難人員徒步前往受困處將人救出。圖／台東縣消防局提供

家人 單車 台東

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