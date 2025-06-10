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嘉義市汽機車禍 男騎士疑雙方骨折變形送醫

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市親水路今天上午小客車、機車發生衝撞，現場2名20歲男傷者，汽車駕駛受有肢體擦傷，男騎士雙手疑似骨折變形，路面上留有大灘血跡。警消獲報到場，協助將傷者送醫，詳細事故原因持續調查中。

嘉義市消防局表示，今天上午9點57分接獲報案，在嘉義市東區親水路五河分署前發生車禍，消防救護人員趕到現場，見小客車及機車發生擦撞。

救護人員發現2名傷者，皆意識清醒。其中一名傷者為20歲男駕駛，左手擦傷疼痛並有胸悶情形，評估其無頸部受傷疑慮，給予包紮止血及生命徵象測量處置。

另名傷者為20歲男騎士，雙手疼痛，右手腕疼痛變形，左手臂撕裂傷疼痛，給予抽吸式骨折固定，並包紮止血處置後，由救護車後送2名傷者至聖馬醫院急診室治療，詳細車禍發生原因由警方調查中。

嘉義市親水路發生汽、機車車禍，消防救護人員到場協助救援，男騎躺地上待援。記者李宗祐／翻攝
嘉義市親水路發生汽、機車車禍，消防救護人員到場協助救援，男騎躺地上待援。記者李宗祐／翻攝
嘉義市親水路發生汽、機車車禍，消防救護人員到場協助救援。記者李宗祐／翻攝
嘉義市親水路發生汽、機車車禍，消防救護人員到場協助救援。記者李宗祐／翻攝
嘉義市親水路發生汽機車車禍，消防救護人員到場協助救援，男騎士疑雙方骨折變形。記者李宗祐／翻攝
嘉義市親水路發生汽機車車禍，消防救護人員到場協助救援，男騎士疑雙方骨折變形。記者李宗祐／翻攝

骨折 車禍 嘉義

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