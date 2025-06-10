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新北警遇街頭美容護膚強迫推銷刷卡131萬 法院判還85萬

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市一名張姓警員2021年途經新店區捷運大坪林站時，被某美容護膚業者員工藉「免費體驗敷臉」帶往一旁店面內，再由數名店員連番上陣疲勞轟炸，勸說購買各式美容課程及產品，2年內共刷卡消費131萬。後來張員發現商品未拆封、敷臉療程重複，提告要求退款。新北地方法院判決業者業者芸妮公司須返還85萬餘元。

張員供稱，四年前6月2日行經大坪林捷運站時，遇到女店員藉由填寫問卷家以攀談，接著以免費檢測膚況、體驗臉部保養等為由，將他帶至不遠處的店面內。不料卻在敷臉過程中，對方表示耗材用完、中斷療程會毛孔阻塞、皮膚壞死等話術，向他推銷高價美容商品及療程，數名美容師隨即輪流上前疲勞轟炸，他為求脫身只好選擇簽約刷卡。

奇怪的是，張員所購美容品一律被要求寄放店內不能帶回，也從未告知產品名稱、成分，期間不斷要他回來做臉、繼續買產品，2年內刷卡消費131萬餘元，直到2023年8月底財務出現壓力，向家人反映才發現受騙。

法官認為，業者從事制度化推銷，卻安排多名銷售員在敷臉時段，趁消費者難以移動時進行密集推銷、話術施壓，已嚴重違反誠信原則與消費者保護法。加上全案本質屬「預付型、遞延性、不定期」的繼續性契約，張員依法可主張終止契約並請求返還；在扣除已提供服務對價後，應尚有85萬1230元商品未使用且未取回，業者應全數退還並加計法定利息。

新北市一名張姓警員2021年途經捷運大坪林站時，遭美容護膚業者員工藉「免費體驗敷臉」被帶往店內，再由數名店員連番疲勞轟炸，勸說購買各式美容課程及產品，2年內共刷卡消費131萬，新北地院判決業者須返還85萬餘元。圖／聯合報系資料照片
新北市一名張姓警員2021年途經捷運大坪林站時，遭美容護膚業者員工藉「免費體驗敷臉」被帶往店內，再由數名店員連番疲勞轟炸，勸說購買各式美容課程及產品，2年內共刷卡消費131萬，新北地院判決業者須返還85萬餘元。圖／聯合報系資料照片

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