新北警遇街頭美容護膚強迫推銷刷卡131萬 法院判還85萬

新北市一名張姓警員2021年途經新店區捷運大坪林站時，被某美容護膚業者員工藉「免費體驗敷臉」帶往一旁店面內，再由數名店員連番上陣疲勞轟炸，勸說購買各式美容課程及產品，2年內共刷卡消費131萬。後來張員發現商品未拆封、敷臉療程重複，提告要求退款。新北地方法院判決業者業者芸妮公司須返還85萬餘元。

張員供稱，四年前6月2日行經大坪林捷運站時，遇到女店員藉由填寫問卷家以攀談，接著以免費檢測膚況、體驗臉部保養等為由，將他帶至不遠處的店面內。不料卻在敷臉過程中，對方表示耗材用完、中斷療程會毛孔阻塞、皮膚壞死等話術，向他推銷高價美容商品及療程，數名美容師隨即輪流上前疲勞轟炸，他為求脫身只好選擇簽約刷卡。

奇怪的是，張員所購美容品一律被要求寄放店內不能帶回，也從未告知產品名稱、成分，期間不斷要他回來做臉、繼續買產品，2年內刷卡消費131萬餘元，直到2023年8月底財務出現壓力，向家人反映才發現受騙。